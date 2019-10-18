Павлюк Быковский: Оппозиции трудно рассчитывать на депутатский мандат

Основная масса кандидатов отсеялась на подписях





- Давайте попробуем разобраться. Сейчас больше зарегистрированных кандидатов, чем раньше: больше выдвигалось и больший процент отсева. Получается, что названные цифры могут нас несколько запутать. Но нас больше интересует, кто из серьезных игроков реально участвует в кампании, и кто сможет продолжить свою борьбу.





В авторитарной Беларуси обычно нет необходимости отсеивать кандидатов. Возможность участия в кампании открыта для политических партий, среди которых количество отсева значительно меньше по сравнению с другими претендентами. Партийные претенденты могли допустить ошибку при оформлении документов, налоговой декларации, возможно, других формальностей, которые не являются настолько невыполнимыми. Произошел очень сильный отсев у Белорусской партии «Зеленых»: основная масса известных фигур от партии не прошли (прочему так произошло – надо еще разбираться).





Среди других партий наибольший отсев наблюдается у Либерально-демократической партии (не могу пока сказать, произошло это из-за неправильных документов либо потому, что вообще не представили пакет документов, нужно дождаться публикации всех сведений избирательными комиссиями). Потому что существует есть один вариант: человек соглашается и выдвигается съездом в кандидаты, а потом вдруг прекращает всякую деятельность. Это касается не только Либерально-демократической партии, а многих партий, в том числе и оппозиционных. Случалось, что выдвинутые партией люди приносили документы в другой избирательный округ, а потом писали заявления, что не участвуют в выборах по данному округу. Мелочи, не сильно влияющие на общую картину кампании, но тем не менее они тоже присутствуют.





Основной отсев произошел при проверке достоверности подписей: на данном этапе отсеялась основная масса кандидатов. Среди них оказалось много медийных, публичных персон: Ирина Халип, Юрий Губаревич, с противоположного фланга – Артем Агафонов. Известные персоны изначально находились в более уязвимой позиции, поскольку при сборе подписей у нас очень легко допустить ошибку.





Что произошло с Анисим и Канопацкой





Именно с такими проблемами столкнулись действующие депутаты Елена Анисим и Анна Канопацкая. Из нынешнего состава депутатов 34 человека выдвинулись на следующий срок; такая ситуация регистрируется из созыва в созыв, обычно 2-3 депутата не проходят в Палату представителей. Однако обычно они регистрируются кандидатами в депутаты, но не проходят, потому что не набрали нужного количества голосов или по-другому распределились мандаты. Но не возникало ситуаций, когда действующие де таты не регистрировались кандидатами.

У Елены Анисим и Анны Канопацкой разная политическая судьба. Анисим не является членом какой-либо партии, а потому она не могла выдвигаться от партии и изначально настраивалась собирать подписи; возможно, по неким причинам в команде в последний момент произошли перемены, которые повлияли на работу всей команды. В своей жалобе Анисим ссылается на то, что были допущены несерьезные ошибки, таковой она считает неуказание в адресе избирателя район, в котором находится его населенный пункт. Не готов комментировать возможное решение суда: мне кажется, возможно решение как за регистрацию Анисим, так и за отказ в регистрации.





В любом случае, если на предыдущих выборах в 2016 года у Анисим не было равновеликого конкурента, то сейчас такой конкурент есть – руководитель местной милиции, который выдвинут трудовым коллективом и, судя по всему, есть большая вероятность, что он получит депутатский мандат.





Но вернемся к истории с Канопацкой. Личностный конфликт с руководством ОГП привел к тому, что партия не выдвинула Канопацкую кандидатом в депутаты. Что получилось? Партийный кандидат Канопацкая могла иметь представление, как собирать подписи, но обычно партийные кандидаты собирают подписи не для того, чтобы их сдавать, а для контактов с избирателями, пропаганды своих позиций. Я не исключаю, что этот фактор также мог сыграть свою роль. Вообще подписи собирать довольно сложно, особенно в Минске , где есть домофоны и прочие блага цивилизации.





Потеря действующих депутатов, которые были инакомыслящими в Палате представителей, для этой избирательной кампании довольно заметно, как и потери других заметных фигур.





На марше – второй эшелон оппозиции





С другой стороны, из оппозиционного лагеря ушел первый эшелон медийных персон, но идет второй эшелон: руководитель Партии БНФ Костусев, председатель Белорусской социал-демократической партии Игорь Борисов… Если у Канопацкой, образно говоря, была справка: Я оппозиционный депутат» и на эту справку власти могли ссылаться при общении с Западом (у нас прогресс!), то появление других оппозиционных депутатов позволит прибегнуть к такой тактике вновь.





Не могу сказать, действительно ли появятся оппозиционные депутаты. Существуют различные точки зрения, нужно ли властям хотя бы формальное представительство оппозиции в Палате представителей. В феврале этого года состоялась встреча экспертов, на которой обсуждался вопрос: какие выборы пройдут раньше – парламентские или президентские. Многие высказывали такую мысль: если первыми пройдут парламентские выборы, то власть не допустит оппозиционных депутатов в Палате представителей, в противном случае депутатский статус можно использовать во время президентской кампании. Если такая логика присутствует в действиях властей, то настоящим оппозиционерам трудно рассчитывать на депутатский мандат. Любой оппозиционный депутат вправе задавать вопросы, его нельзя просто так вывести из отделения милиции, если приедет разбираться – кого и зачем задержали, он может разрабатывать законопроекты. Оппозиционера с депутатским мандатом просто так нельзя игнорировать, поэтому власти могут и не захотеть лишних проблем.





С другой стороны, вполне могут появиться представители независимого гражданского общества, например, представители «Говори правду», которая позиционирует себя то как оппозиция, то как третья сила. Это могут быть и представители других политических партий. Например, во время нынешней кампании вдруг воспряла Республиканская партия, которую оживили бывшие оппозиционеры из «Говори правду». Но если посмотреть округа, то я не вижу у представителей Республиканской партии перспектив пройти в Палату представителей.





Эксперимент в 40-ка округах





В целом нынешняя избирательная кампания отличается от предыдущих, причем не столько количеством участников. Существуют 40 округов, в которых есть ли настоящая, то ли мнимая конкуренция провластных кандидатов. Их выдвинули трудовые коллективы – обычно это является маркером, что такие выдвиженцы получат депутатский мандат, исключений было очень мало. Сейчас кандидатов, выдвинутых трудовыми коллективами, ненамного больше, но они концентрируются в 40 округах. Очень похоже на эксперимент: кто лучше себя покажет, тот получит мандат.





В некоторых округах даже выдвижение трудовым коллективом ни о чем не говорит: есть округа, где фаворит очевиден. Но есть и округа, где трудовыми коллективами выдвинуты главный врач больницы и главный врач поликлиники, руководители учебного заведения и руководитель учебного заведения. Не имея информации изнутри, невозможно сказать, кто из них имеет больший вес и кого власти больше любят. Все они члены Белой Руси, Федерации профсоюзов Беларуси, некоторые – члены БРСМ. И кому из них достанется мандат – не очень понятно.





Я примерно представляю победителей в 65 округах – там сомнений нет. Но есть округа, прогнозировать исход в которых невозможно, не зная информации изнутри. А я гадать не люблю.



