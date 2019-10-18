Лукашенко объяснил, почему в производстве вооружений Беларусь сотрудничает не Россией, а с КНР

Есть сложности и во взаимодействии по линии военно-технического сотрудничества, несмотря на общую с Россией региональную группировку войск на данном направлении. «Мы потихоньку подошли к тому, что мы сами можем создавать новые образцы вооружений. И нам надо часть узлов и агрегатов покупать. Мы ориентированы были в Советском Союзе на российское производство. Нам это не дают. С боем приходится отвоевывать. Конкуренты…», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.





Именно поэтому Беларусь, например, при создании новых образцов вооружения в ракетостроении пошла на сотрудничество с КНР и теперь далее развивает это направление. Есть интерес в соответствующем взаимодействии и со стороны Украины, отмечается в комментарии пресс-службы.