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Дремучесть атакует! В РПЦ заявили о бесполезности либерализма для русского народа

19.10.2019 08:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Либеральная идея чужда русскому менталитету и не идет во благо русскому народу, полагает первый замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

"Русским не полезен либерализм, ни в консервативной упаковке, ни в социальной. Кастовая модель общества и возможность одних выживать за счет других не совпадают с тем, что написано в Евангелии. Нам нужен ценностный традиционализм, который соответствует нашей идентичности", - заявил Щипков в пятницу в Москве на заседании Всемирного русского народного собора.

Он был избран в тот же день заместителем главы этой общественной организации. По словам Щипкова, Православная церковь наряду с другими традиционными религиями отстаивает библейские, а значит, единые для всех, невзирая на лица, чины, национальность, социальный статус, нормы и ценности.


"Либералы в оппозиции и либералы в региональной власти идеологически представляют собой единое целое. Политик, который говорит: "Пора прекратить строить храмы", не понимает, что в России это звучит так же абсурдно, как "пора прекратить выдавать пенсии" или "пора прекратить рожать детей", - сказал представитель Церкви.

Он отметил, что России нужна социальная модель, которая будет "сберегать народ", поэтому ее основы должны совпадать с культурными и религиозными ценностями народа.

Всемирный русский народный собор - международная общественная организация, создана в 1993 году. Главой Собора является патриарх Кирилл.
 
 
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Либеральная идея чужда русскому менталитету и не идет во благо русскому народу, полагает первый замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с...
 
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