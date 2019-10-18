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В России считают странными обвинения Лукашенко по поводу интеграционных процессов в ЕАЭС

19.10.2019 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В правительстве РФ считают странными заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о неких "сдерживающих мерах" по отношению к белорусским продуктам питания со стороны России, заявил источник в российском кабмине.

"Довольно странно слышать подобного рода заявления, поскольку всем хорошо известно, и это зафиксировано в материалах встреч на уровне министров и глав правительств стран ЕАЭС, что именно Беларусь наиболее часто блокирует решения, касающиеся общего рынка Евразийского союза", - сказал источник.

По его словам, это касается таких товарных групп, как алкоголь, табак, сельскохозяйственная техника.

Источник отметил, что со стороны Беларуси заблокировано утверждение льготного порядка ввоза товаров на территорию ЕАЭС в рамках реализации инвестиционных проектов.

"Из-за позиции Минска также не утверждены правила определения происхождения товаров. Кроме того, в Беларуси существуют и административные ограничения для товаров из ЕАЭС. Эти товары не допускают к госзакупкам", - подчеркнул он.


Ранее в пятницу Лукашенко заявил, что из-за России в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) появляются различные сдерживающие меры.

"Ведь союз (ЕАЭС - ИФ) формировался на основе свободы передвижения товаров, капитала, рабочей силы и так далее. Этого сегодня нет ни по одному из направлений. И вы знаете, откуда тормоз. И вы, наверное, слышите, когда я на заседаниях почти уже в открытую, без дипломатических формулировок, начинаю называть виновных. Потому что это для нас очень важно", - сказал Лукашенко, выступая в Академии управления. Его цитировало госагенство БелТА.

По словам Лукашенко, в основном со стороны России стали появляться определенные сдерживающие меры, например, по отношению к белорусским продуктам питания.

Президент отметил, что есть сложности и во взаимодействии по линии военно-технического сотрудничества, несмотря на общую с Россией региональную группировку войск на данном направлении. "Мы потихоньку подошли к тому, что мы сами можем создавать новые образцы вооружений. И нам надо часть узлов и агрегатов покупать. Мы ориентированы были в Советском Союзе на российское производство. Нам это не дают. С боем приходится отвоевывать. Конкуренты...", - пояснил он.

Лукашенко заявил, что именно поэтому Беларусь, например, при создании новых образцов вооружения в ракетостроении пошла на сотрудничество с КНР и теперь развивает это направление. Есть интерес в соответствующем взаимодействии и со стороны Украины.
 
Теги: Минск
 
 
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В правительстве РФ считают странными заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о неких "сдерживающих мерах" по отношению к белорусским продуктам...
 
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