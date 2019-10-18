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«Автозаводцы» против «волков» в погоне за четвертым местом. Анонс 25-го тура ЧБ по футболу
Источник материала: Tut.by
19 октября после паузы, связанной
А центральным матчем тура станет игра в Жодино 20 октября, где «Торпедо-Белаз» примет «Ислочь». Команды пока еще претендуют на четвертое место, которое дает право сыграть в Лиге Европы.
«Автозаводцы» к этому туру набрали 41 балл и расположились на пятом месте. «Волки» идут следом и отстают на три очка. Обе команды пока еще не потеряли шансы догнать столичное «Динамо», у которого 45 очков и одна игра в запасе, кстати, против кусачей «Славии».
У команды Сергея Гуренко тяжелый финиш в этом чемпионате! Ей предстоит сыграть против жодинского клуба, БАТЭ и в последнем туре против лидера чемпионата из Бреста.
Впрочем, и у «торпедовцев» и «Ислочи» в календаре есть игры с лидерами. Для этих команд начинается непростой отрезок, что, конечно, не может не радовать нейтральных болельщиков.
Из других игр тура отметим матч в Минске, в котором «Динамо» сыграет против «Витебска». БАТЭ примет аутсайдера из Гомеля, а лидер первенства у себя дома — «Слуцк».
Второй претендент на вылет из «вышки» в Могилеве сыграет против «Шахтера». «Студенты» попробуют дать бой «Городее», чтобы еще дальше отойти от зоны вылета.
Чем дышал белорусский чемпионат в паузе
Будущее главного тренера солигорского «Шахтера»
Для тренерского штаба Сергея Ташуева наступают горячие деньки, по итогам которых будет принято решение о судьбе российского тренера в «Шахтере». Пока нового контракта у специалиста с клубом из Солигорска нет. Но «горняки» готовы бороться до конца.
— Мы готовы к тому, чтобы бороться за чемпионство и будем это делать до конца — и игроки, и тренерский штаб.
Тренерам это надо даже по той простой причине, что у нас у всех заканчивается контракт и от результата, я так понимаю, во многом зависит наше будущее в Солигорске. Мы правила игры принимаем.
Помимо наших чисто профессиональных амбиций — выиграть титул, мы думаем еще и о будущем, — поделился мыслями Ташуев в большом интервью
Впрочем, без работы специалист точно не останется, по
Давление на Брест
После матча в Гродно, в котором
В клубе посчитали нужным ответить на все это серией материалов и небольшим интервью с главным тренером Марцелом Личкой, который порассуждал о давлении на его команду.
Он
— Начинаются гадкие разговоры, но это нормально для футбола, — оптимистично замечает тренер. — Это психологические игры, но мое внимание только на мою команду и мою игру.
Босс брестского «Динамо» продолжает тянуть воз идеи профессиональной лиги в Беларуси
Александр Зайцев не дает скучать футбольной общественности и продолжает активно работать над созданием в Беларуси профессиональной футбольной лиги.
В большом
По словам Зайцева, у команды есть контракты с разными компаниями, где фигурируют суммы в 100 тысяч евро, 80 тысяч. И таких контрактов не один и не два.
Первичная концепция профессиональной лиги уже передана федерации футбола, руководство Минспорта также ознакомилось с представленными предложениями. Главная идея — это заработать денег.
Так, по предварительному плану в первый год существования лиги вырученная за телеправа сумма будет равна одному миллиону евро, а через несколько лет — уже до пяти миллионов.
А права могут быть проданы крупнейшим европейским агентствам, которые покупают их за астрономические для Беларуси суммы. Но, если Белтелерадиокомпания захочет, то и она может поучаствовать в торге.
Заработанные лигой деньги предлагается поделить между клубами в пропорции 50−25−25.
Глава федерации Владимир Базанов заявил, что готовится ответ на это предложение. При этом функционер напоминает о господдержке со стороны государства по 300-му и 191-му указам, которой уже не будет. Впрочем, бывший начальник отдела маркетинга и коммуникаций АБФФ
— А как зарабатывать деньги? Я хочу поднять уровень детского спорта, массового спорта. И нам нужна инфраструктура, чтобы этого добиваться, — спросил Базанов у корреспондента
Ему вторит первый заместитель Юрий Вергейчик, который считает эту тему глобальной, признает, что у организаторов нет права на ошибку и вообще, в наших сегодняшних условиях построить лигу как успешный коммерческий проект невозможно.
— Например, в следующем году заканчивается срок действия указа о господдержке футбольных клубов. Нужно работать над его продлением, потому что, по нашему глубокому убеждению, без этого развивать белорусский футбол будет очень тяжело, — добавил он
Напомним, что три года назад уже была попытка создать ПФЛ, которая имела предварительное название «Майстар-ліга». Продвигал эту идею маркетолог Николай Карпович, поддержал его Владимир Бережков, тогдашний глава федерации футбола Сергей Румас и Анатолий Капский.
Но тогда не взлетело, и в
Петиция за переименование «Борисов-Арены»
Болельщики БАТЭ создали
Любопытно, что сам клуб у себя на сайте и в социальных сетях не опубликовал информацию об этом. Но идею поддержали некоторые футболисты БАТЭ, включая лидеров клуба — Игоря Стасевича, Станислава Драгуна и Егора Филипенко и еще
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Такими событиями запомнилась пауза в чемпионате. Ну и традиционно все матчи можно смотреть в прямом эфире на
19 октября пройдут три игры:
«Динамо» (Минск) — ФК «Витебск», 18.00.
20 октября будут сыграны еще три матча:
«Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь», 14.30;
«Дняпро-МЧЗ» — «Шахтер», 17.00;
«Динамо» (Брест) — ФК «Слуцк», 19.00.
21 октября 25-й тур завершится игрой в Городее:
ФК «Городея» — РЦОР-БГУ, 19.00.
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