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«Автозаводцы» против «волков» в погоне за четвертым местом. Анонс 25-го тура ЧБ по футболу

19.10.2019 09:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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19 октября после паузы, связанной с играми сборной, возобновляется чемпионат Беларуси по футболу. В этот день пройдут три матча, в двух из которых сыграют клубы из верхней части турнирной таблицы.

А центральным матчем тура станет игра в Жодино 20 октября, где «Торпедо-Белаз» примет «Ислочь». Команды пока еще претендуют на четвертое место, которое дает право сыграть в Лиге Европы.


«Выстрелит» ли снова Глеб? Есть ли идеи у Пунтуса?

«Автозаводцы» к этому туру набрали 41 балл и расположились на пятом месте. «Волки» идут следом и отстают на три очка. Обе команды пока еще не потеряли шансы догнать столичное «Динамо», у которого 45 очков и одна игра в запасе, кстати, против кусачей «Славии».

У команды Сергея Гуренко тяжелый финиш в этом чемпионате! Ей предстоит сыграть против жодинского клуба, БАТЭ и в последнем туре против лидера чемпионата из Бреста.

Впрочем, и у «торпедовцев» и «Ислочи» в календаре есть игры с лидерами. Для этих команд начинается непростой отрезок, что, конечно, не может не радовать нейтральных болельщиков.

Из других игр тура отметим матч в Минске, в котором «Динамо» сыграет против «Витебска». БАТЭ примет аутсайдера из Гомеля, а лидер первенства у себя дома — «Слуцк».

Второй претендент на вылет из «вышки» в Могилеве сыграет против «Шахтера». «Студенты» попробуют дать бой «Городее», чтобы еще дальше отойти от зоны вылета.

Чем дышал белорусский чемпионат в паузе

Будущее главного тренера солигорского «Шахтера»

Для тренерского штаба Сергея Ташуева наступают горячие деньки, по итогам которых будет принято решение о судьбе российского тренера в «Шахтере». Пока нового контракта у специалиста с клубом из Солигорска нет. Но «горняки» готовы бороться до конца.


Фото: ФК «Шахтер»

— Мы готовы к тому, чтобы бороться за чемпионство и будем это делать до конца — и игроки, и тренерский штаб.

Тренерам это надо даже по той простой причине, что у нас у всех заканчивается контракт и от результата, я так понимаю, во многом зависит наше будущее в Солигорске. Мы правила игры принимаем.

Помимо наших чисто профессиональных амбиций — выиграть титул, мы думаем еще и о будущем, — поделился мыслями Ташуев в большом интервью клубной пресс-службе.

Впрочем, без работы специалист точно не останется, по сведениям «Спорт-Экспресс», к Сергею Ташуеву проявляют интерес ряд команд ФНЛ.

Давление на Брест

После матча в Гродно, в котором брестское «Динамо» с огромным трудом добыло победу с минимальным счетом, на команду обрушился шквал материалов в СМИ, где подробно разбирались моменты игры. В частности, судейские решения.

В клубе посчитали нужным ответить на все это серией материалов и небольшим интервью с главным тренером Марцелом Личкой, который порассуждал о давлении на его команду.


Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Он отметил, что последние шесть игр будут похожи на прошедший матч, и добавил, что тяжело будет не только на поле, но и в ментальном плане.

— Начинаются гадкие разговоры, но это нормально для футбола, — оптимистично замечает тренер. — Это психологические игры, но мое внимание только на мою команду и мою игру.

Босс брестского «Динамо» продолжает тянуть воз идеи профессиональной лиги в Беларуси

Александр Зайцев не дает скучать футбольной общественности и продолжает активно работать над созданием в Беларуси профессиональной футбольной лиги.

В большом интервью «Прессболу» хозяин брестского «Динамо» приоткрыл некоторые детали плана и рассказал о реакции со стороны клубов. Также босс «Динамо» приоткрыл тайну доходов своего клуба.

По словам Зайцева, у команды есть контракты с разными компаниями, где фигурируют суммы в 100 тысяч евро, 80 тысяч. И таких контрактов не один и не два.

Первичная концепция профессиональной лиги уже передана федерации футбола, руководство Минспорта также ознакомилось с представленными предложениями. Главная идея — это заработать денег.

Так, по предварительному плану в первый год существования лиги вырученная за телеправа сумма будет равна одному миллиону евро, а через несколько лет — уже до пяти миллионов.

А права могут быть проданы крупнейшим европейским агентствам, которые покупают их за астрономические для Беларуси суммы. Но, если Белтелерадиокомпания захочет, то и она может поучаствовать в торге.

Заработанные лигой деньги предлагается поделить между клубами в пропорции 50−25−25.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Глава федерации Владимир Базанов заявил, что готовится ответ на это предложение. При этом функционер напоминает о господдержке со стороны государства по 300-му и 191-му указам, которой уже не будет. Впрочем, бывший начальник отдела маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков считает, что она останется.

— А как зарабатывать деньги? Я хочу поднять уровень детского спорта, массового спорта. И нам нужна инфраструктура, чтобы этого добиваться, — спросил Базанов у корреспондента «Трибуны».

Ему вторит первый заместитель Юрий Вергейчик, который считает эту тему глобальной, признает, что у организаторов нет права на ошибку и вообще, в наших сегодняшних условиях построить лигу как успешный коммерческий проект невозможно.

— Например, в следующем году заканчивается срок действия указа о господдержке футбольных клубов. Нужно работать над его продлением, потому что, по нашему глубокому убеждению, без этого развивать белорусский футбол будет очень тяжело, — добавил он в интервью журналисту «Прессбола».

Напомним, что три года назад уже была попытка создать ПФЛ, которая имела предварительное название «Майстар-ліга». Продвигал эту идею маркетолог Николай Карпович, поддержал его Владимир Бережков, тогдашний глава федерации футбола Сергей Румас и Анатолий Капский.

Но тогда не взлетело, и в интервью «Трибуне» Бережков объяснил, почему и сейчас это невозможно.

Петиция за переименование «Борисов-Арены»

Болельщики БАТЭ создали петицию за переименование «Борисов-Арены» и прилегающей к стадиону улицы в честь бывшего президента клуба Анатолия Капского. Сейчас ее поддержало 810 человек.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Любопытно, что сам клуб у себя на сайте и в социальных сетях не опубликовал информацию об этом. Но идею поддержали некоторые футболисты БАТЭ, включая лидеров клуба — Игоря Стасевича, Станислава Драгуна и Егора Филипенко и еще 150 спортсменов страны.

Опрос

Как вам идея переименовать «Борисов-арену» в честь Анатолия Капского?

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Результаты опроса

Такими событиями запомнилась пауза в чемпионате. Ну и традиционно все матчи можно смотреть в прямом эфире на VOKA.TV.

19 октября пройдут три игры:

«Славия» — «Неман», 14.00;

БАТЭ — ФК «Гомель», 16.00;

«Динамо» (Минск) — ФК «Витебск», 18.00.

20 октября будут сыграны еще три матча:

«Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь», 14.30;

«Дняпро-МЧЗ» — «Шахтер», 17.00;

«Динамо» (Брест) — ФК «Слуцк», 19.00.

21 октября 25-й тур завершится игрой в Городее:

ФК «Городея» — РЦОР-БГУ, 19.00.

Положение в чемпионате перед 25-м туром. Следует учитывать, что некоторые команды еще сыграют перенесенные матчи 16-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 Динамо (Брест) 24 19 4 1 59 16 61
2 БАТЭ 23 18 2 3 48 12 56
3 Шахтер 23 17 3 3 47 14 54
4 Динамо (Минск) 23 14 3 6 35 23 45
5 Торпедо-БелАЗ 24 12 5 7 33 27 41
6 Ислочь 24 11 5 8 32 28 38
7 ФК Городея 24 9 7 8 24 25 34
8 ФК Витебск 24 7 6 11 21 32 27
9 Славия 23 7 5 11 26 31 26
10 Неман 24 7 5 12 21 33 26
11 ФК Слуцк 24 7 5 12 22 41 26
12 ФК Минск 24 6 8 10 30 41 26
13 РЦОР-БГУ 24 5 7 12 38 57 22
14 Дняпро-МЧЗ 23 5 5 13 22 31 20
15 ФК Гомель 24 4 7 13 33 42 19
16 Торпедо (Минск) 23 1 3 19 4 42 6

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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