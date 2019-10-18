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Раздаем 10 билетов на фильм о футболе и 5 мячиков. Кому интересно?

19.10.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

19 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты в кино на фильм «Дикая лига» и один из пяти футбольных мячей. Счастливчикам подарки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 25 октября.


Кадр из фильма «Дикая лига»

Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 5 парных билетов и 5 футбольных мячей. Соответственно, победителей будет 5, они смогут взять с собой в кино еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 24 октября, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 25 октября.

Пошаговая инструкция:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

24 октября в прокат выходит фильм «Дикая лига». Фильм посвящен истокам развития русского футбола и возникновения первой народной футбольной команды в дореволюционной России. В съемках фильма приняли участие как известные актеры, так и футболисты сборной России по футболу. Главные роли исполнили звезды российского кино — Владимир Яглыч, Дмитрий Назаров, Иван Охлобыстин, Олеся Судзиловская. В картине сыграет Эдриан Пол, которого вся Россия помнит по легендарному сериалу 1990-х «Горец». В камео в фильме появятся действующие футболисты сборной России — Артем Дзюба, Роман Зобнин и Алексей Миранчук.

Партнером розыгрыша выступил Butsa.by — интернет-магазин профессиональной футбольной экипировки. Ребята сотрудничают с ведущими мировыми производителями — Nike, Adidas, Puma, Select. Их задача — предоставить вам максимально возможный выбор качественных товаров для футбола на отличных условиях.

Когда: в прокате с 24 октября.

Где: в минских кинотеатрах.

Сколько: от 5 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

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Теги: Минск
 
 
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19 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты в кино на фильм «Дикая лига» и один из...
 
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