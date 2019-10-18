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Раздаем 10 билетов на фильм о футболе и 5 мячиков. Кому интересно?
Источник материала: Tut.by
19 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты в кино на фильм
Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.
Итак, в розыгрыше участвуют
24 октября в прокат выходит фильм «Дикая лига». Фильм посвящен истокам развития русского футбола и возникновения первой народной футбольной команды в дореволюционной России. В съемках фильма приняли участие как известные актеры, так и футболисты сборной России по футболу. Главные роли исполнили звезды российского кино — Владимир Яглыч, Дмитрий Назаров, Иван Охлобыстин, Олеся Судзиловская. В картине сыграет Эдриан Пол, которого вся Россия помнит по легендарному сериалу 1990-х «Горец». В камео в фильме появятся действующие футболисты сборной России — Артем Дзюба, Роман Зобнин и Алексей Миранчук.
Партнером розыгрыша выступил
Участие в розыгрышах
Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».
Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.
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19 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты в кино на фильм «Дикая лига» и один из...
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