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В Бресте на ул. Сальникова из окна выпал мужчина

19.10.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На месте происшествия работают следователи. Как сообщили порталу Виртуальный Брест очевидцы, мужчина выпал из окна десятого этажа около 7 утра сегодня, 19 октября 2019 года.

В Бресте на ул. Сальникова из окна выпал мужчина

Обстоятельства падения неизвестны, соседи кое что слышали, но эти сведения будут предоставлены правоохранительным органам. Можем лишь сказать, что неясно, сам он прыгнул, или произошёл несчастный случай.

В Бресте на ул. Сальникова из окна выпал мужчина

Мужчина погиб. Он иногда приходил к своей девушке, но они не были расписаны.

 
Теги: Брест
 
 
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  На месте происшествия работают следователи. Как сообщили порталу Виртуальный Брест очевидцы, мужчина выпал из окна десятого этажа около 7 утра сегодня, 19 октября...
 
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