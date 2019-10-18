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В Бресте на ул. Сальникова из окна выпал мужчина
19.10.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На месте происшествия работают следователи. Как сообщили порталу
Обстоятельства падения неизвестны, соседи кое что слышали, но эти сведения будут предоставлены правоохранительным органам. Можем лишь сказать, что неясно, сам он прыгнул, или произошёл несчастный случай.
Мужчина погиб. Он иногда приходил к своей девушке, но они не были расписаны.
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