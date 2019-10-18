В Бресте на ул. Сальникова из окна выпал мужчина

Источник материала: Виртуальный Брест

На месте происшествия работают следователи. Как сообщили порталу Виртуальный Брест очевидцы, мужчина выпал из окна десятого этажа около 7 утра сегодня, 19 октября 2019 года.





Обстоятельства падения неизвестны, соседи кое что слышали, но эти сведения будут предоставлены правоохранительным органам. Можем лишь сказать, что неясно, сам он прыгнул, или произошёл несчастный случай.





Мужчина погиб. Он иногда приходил к своей девушке, но они не были расписаны.