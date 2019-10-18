|
Уснувшего на остановке минчанина за ночь обворовали дважды
19.10.2019 09:55 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Общая сумма ущерба составила около 730 рублей.
Приметы первого разыскиваемого: на вид 16-25 лет, рост 185-190 см, худощавого телосложения, светлые волосы. Был одет: темная куртка, штаны темно-синего цвета, черные кроссовки.
Приметы второго разыскиваемого: на вид 16-25 лет, рост 185-190 см, худощавого телосложения, волосы темного цвета. Был одет: ветровка белого цвета с синим капюшоном, спортивные брюки серого цвета.
Приметы третьего разыскиваемого: на вид 20-30 лет, рост 185-190 см, среднего телосложения, волосы темные. Был одет: темное пальто, джинсы черного цвета. Особые приметы: на лице имеется растительность.
В ГУВД Мингорисполкома
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отдел уголовного розыска Центрального РУВД Минска ищет двоих юношей и мужчину, которые 4 октября около 5:00 утра украли деньги, телефон и часы у спящего минчанина.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)