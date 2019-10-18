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Уснувшего на остановке минчанина за ночь обворовали дважды

19.10.2019 09:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Уснувшего на остановке минчанина за ночь обворовали дважды
ГУВД Мингорисполкома

Общая сумма ущерба составила около 730 рублей.

Приметы первого разыскиваемого: на вид 16-25 лет, рост 185-190 см, худощавого телосложения, светлые волосы. Был одет: темная куртка, штаны темно-синего цвета, черные кроссовки.

Приметы второго разыскиваемого: на вид 16-25 лет, рост 185-190 см, худощавого телосложения, волосы темного цвета. Был одет: ветровка белого цвета с синим капюшоном, спортивные брюки серого цвета.

Приметы третьего разыскиваемого: на вид 20-30 лет, рост 185-190 см,  среднего телосложения, волосы темные. Был одет: темное пальто, джинсы черного цвета. Особые приметы: на лице имеется растительность.

В ГУВД Мингорисполкома сообщили: если вы узнали данных граждан или располагаете какой-либо информацией об их местонахождении, просьба обращаться в Центральное РУВД Минска лично (ул.Орловская, 58/1) или по телефонам: 8(029) 302-50-77, 8 (017) 288-02-02, 102. 

Уснувшего на остановке минчанина за ночь обворовали дважды
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Теги: Минск
 
 
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Отдел уголовного розыска Центрального РУВД Минска ищет двоих юношей и мужчину, которые 4 октября около 5:00 утра украли деньги, телефон и часы у спящего минчанина.
 
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