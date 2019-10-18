Уснувшего на остановке минчанина за ночь обворовали дважды

Общая сумма ущерба составила около 730 рублей.

Приметы первого разыскиваемого: на вид 16-25 лет, рост 185-190 см, худощавого телосложения, светлые волосы. Был одет: темная куртка, штаны темно-синего цвета, черные кроссовки.

Приметы второго разыскиваемого: на вид 16-25 лет, рост 185-190 см, худощавого телосложения, волосы темного цвета. Был одет: ветровка белого цвета с синим капюшоном, спортивные брюки серого цвета.

Приметы третьего разыскиваемого: на вид 20-30 лет, рост 185-190 см, среднего телосложения, волосы темные. Был одет: темное пальто, джинсы черного цвета. Особые приметы: на лице имеется растительность.