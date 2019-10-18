Нет преступности «18-»

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

С 1 по 20 октября на Городокщине проходят мероприятия, направленные на профилактику преступности несовершеннолетних.

По итогам восьми месяцев текущего года на территории области отмечается увеличение на 16,2% (со 117 до 136) количества преступлений, совершённых несовершеннолетними. Рост обусловлен в первую очередь совершением преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. За указанный период несовершеннолетним предъявлены обвинения в совершении 28 преступлений данного вида.

Проходят тренинги для педагогов и родителей по тактике выявления подростков, находящихся в состоянии наркотического, алкогольного или токсического опьянения. Милиционеры разъясняют школьникам и учащимся правовые последствия «дурмана». В поле зрения правоохранителей попадают соцсети несовершеннолетних, в отношении которых ведётся индивидуальная работа. От глаза профессионала не укроются тревожные проявления, которые могут свидетельствовать о нарушении закона.

Любовь ШЛЕЙКО.