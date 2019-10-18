Наша жизнь — в наших руках

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Соблюдая элементарные правила поведения на проезжей части и вблизи неё, каждый человек способен избежать неприятных последствий от нечаянной «встречи с автомобилем». Об этом в рамках акции «Сохрани свою жизнь!» городокчанам напомнили сотрудники Госавтоинспекции.





С 7 по 17 октября инспекторы ОГАИ Городокского РОВД провели мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение ДТП с участием пешеходов, популяризацию использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в тёмное время суток. В частности, гражданам, которые спешат по делам и пересекают проезжую часть вне установленных мест, напомнили, что предупреждение или штраф за такие действия, пожалуй, самые минимальные последствия по сравнению с тем ущербом здоровью, который можно получить в результате ДТП.

Александра СОБОЛЕВСКАЯ.