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Наша жизнь — в наших руках

19.10.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Соблюдая элементарные правила поведения на проезжей части и вблизи неё, каждый человек способен избежать неприятных последствий от нечаянной «встречи с автомобилем». Об этом в рамках акции «Сохрани свою жизнь!» городокчанам напомнили сотрудники Госавтоинспекции.

Наша жизнь — в наших руках

С 7 по 17 октября инспекторы ОГАИ Городокского РОВД провели мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение ДТП с участием пешеходов, популяризацию использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в тёмное время суток. В частности, гражданам, которые спешат по делам и пересекают проезжую часть вне установленных мест, напомнили, что предупреждение или штраф за такие действия, пожалуй, самые минимальные последствия по сравнению с тем ущербом здоровью, который можно получить в результате ДТП.

Александра СОБОЛЕВСКАЯ.

 

 
 
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Соблюдая элементарные правила поведения на проезжей части и вблизи неё, каждый человек способен избежать неприятных последствий от нечаянной «встречи с...
 
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