С портретом Купалы и Скорины. Нацбанк впервые показал, как могли бы выглядеть белорусские рубли
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
Tut.by
19 октября белорусскому рублю исполняется 25 лет. По этому поводу в Нацбанке обновили экспозицию Музея денег. Теперь в нем можно увидеть в том числе эскизы банкнот, которые могли бы стать нашими деньгами, но остались лишь в проекте.
Такими могли бы стать белорусские рубли в 1992 году. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Такими могли бы стать белорусские рубли в 1992 году. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Другие проекты белорусских банкнот, которые остались только проектами. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Другие проекты белорусских банкнот, которые остались только проектами. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Другие проекты белорусских банкнот, которые остались только проектами. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Другие проекты белорусских банкнот, которые остались только проектами. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Также в Музее денег можно вспомнить купюры, которые ходили в независимой Беларуси. Знаменитые «зайчики», которые появились в 1992 году, купюра в 5 миллионов рублей (она была в обращении меньше двух лет — с 6 сентября 1999 года по 1 января 2001 года) и даже купоны, которыми пользовались в начале 90-х. А еще — действующую купюру в 500 рублей. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Также в Музее денег можно вспомнить купюры, которые ходили в независимой Беларуси. Знаменитые «зайчики», которые появились в 1992 году, купюра в 5 миллионов рублей (она была в обращении меньше двух лет — с 6 сентября 1999 года по 1 января 2001 года) и даже купоны, которыми пользовались в начале 90-х. А еще — действующую купюру в 500 рублей. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Также в Музее денег можно вспомнить купюры, которые ходили в независимой Беларуси. Знаменитые «зайчики», которые появились в 1992 году, купюра в 5 миллионов рублей (она была в обращении меньше двух лет — с 6 сентября 1999 года по 1 января 2001 года) и даже купоны, которыми пользовались в начале 90-х. А еще — действующую купюру в 500 рублей. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
ТТакже в Музее денег можно вспомнить купюры, которые ходили в независимой Беларуси. Знаменитые «зайчики», которые появились в 1992 году, купюра в 5 миллионов рублей (она была в обращении меньше двух лет — с 6 сентября 1999 года по 1 января 2001 года) и даже купоны, которыми пользовались в начале 90-х. А еще — действующую купюру в 500 рублей. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Среди других экспонатов — советские рубли, польские злотые, монеты Российской Империи и даже старинные реалы из Южной Америки. И еще — коллекции памятных монет из драгоценных металлов, которые выпускает Нацбанк. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Среди других экспонатов — советские рубли, польские злотые, монеты Российской Империи и даже старинные реалы из Южной Америки. И еще — коллекции памятных монет из драгоценных металлов, которые выпускает Нацбанк. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Среди других экспонатов — советские рубли, польские злотые, монеты Российской Империи и даже старинные реалы из Южной Америки. И еще — коллекции памятных монет из драгоценных металлов, которые выпускает Нацбанк. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Среди других экспонатов — советские рубли, польские злотые, монеты Российской Империи и даже старинные реалы из Южной Америки. И еще — коллекции памятных монет из драгоценных металлов, которые выпускает Нацбанк. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Среди других экспонатов — советские рубли, польские злотые, монеты Российской Империи и даже старинные реалы из Южной Америки. И еще — коллекции памятных монет из драгоценных металлов, которые выпускает Нацбанк. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
А вот так выглядит 1 кг золота. Сейчас он стоит 101 257 рублей. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 октября белорусскому рублю исполняется 25 лет. В связи с этим в Нацбанке открылась обновленная экспозиция Музея денег.
«Это пример того, что можно сделать без затрат». Художница показала квартиру под Минском
13:28,
Tut.by
В Пинске открыли обновлённый магазин «Санта» с выпечкой и итальянской пиццей
17:12,
Полесская правда
Владимир МАТУЗКО: В хозяйстве есть потенциал, с которым можно и нужно работать
17:46,
Газета Авангард
«И в шутку я Ельцину говорю…» Александр Лукашенко о том, почему зарубежный опыт стоит перенимать с осторожностью
21:39,
СТВ
У радиоведущего украли забытую сумку. Он решил не идти в полицию и сам нашел вора через Facebook
11:32,
Tut.by
С 26.10.2019 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №2 и №2А
21:06,
Виртуальный Брест
Президент Беларуси о сфере услуг: «Где-то зарегулированность – давайте, в течение недели разрегулируем»
22:24,
СТВ
Суперкамбэк «Немана». Команда проигрывала «Динамо-Молодечно» 1:3, но в третьем периоде забросила 4 шайбы и победила
21:08,
Tribuna.com
Раздражение по знаку зодиака: кто быстрее выходит из себя?
20:24,
Flytothesky
В Минске две женщины выдали себя за переписчиц и украли деньги у пенсионерки
13:05,
Tut.by
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы