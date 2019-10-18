С портретом Купалы и Скорины. Нацбанк впервые показал, как могли бы выглядеть белорусские рубли

Источник материала: Tut.by

19 октября белорусскому рублю исполняется 25 лет. По этому поводу в Нацбанке обновили экспозицию Музея денег. Теперь в нем можно увидеть в том числе эскизы банкнот, которые могли бы стать нашими деньгами, но остались лишь в проекте.



Такими могли бы стать белорусские рубли в 1992 году. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Такими могли бы стать белорусские рубли в 1992 году. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Другие проекты белорусских банкнот, которые остались только проектами. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Другие проекты белорусских банкнот, которые остались только проектами. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Другие проекты белорусских банкнот, которые остались только проектами. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Другие проекты белорусских банкнот, которые остались только проектами. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Также в Музее денег можно вспомнить купюры, которые ходили в независимой Беларуси. Знаменитые «зайчики», которые появились в 1992 году, купюра в 5 миллионов рублей (она была в обращении меньше двух лет — с 6 сентября 1999 года по 1 января 2001 года) и даже купоны, которыми пользовались в начале 90-х. А еще — действующую купюру в 500 рублей. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Также в Музее денег можно вспомнить купюры, которые ходили в независимой Беларуси. Знаменитые «зайчики», которые появились в 1992 году, купюра в 5 миллионов рублей (она была в обращении меньше двух лет — с 6 сентября 1999 года по 1 января 2001 года) и даже купоны, которыми пользовались в начале 90-х. А еще — действующую купюру в 500 рублей. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Также в Музее денег можно вспомнить купюры, которые ходили в независимой Беларуси. Знаменитые «зайчики», которые появились в 1992 году, купюра в 5 миллионов рублей (она была в обращении меньше двух лет — с 6 сентября 1999 года по 1 января 2001 года) и даже купоны, которыми пользовались в начале 90-х. А еще — действующую купюру в 500 рублей. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

ТТакже в Музее денег можно вспомнить купюры, которые ходили в независимой Беларуси. Знаменитые «зайчики», которые появились в 1992 году, купюра в 5 миллионов рублей (она была в обращении меньше двух лет — с 6 сентября 1999 года по 1 января 2001 года) и даже купоны, которыми пользовались в начале 90-х. А еще — действующую купюру в 500 рублей. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Среди других экспонатов — советские рубли, польские злотые, монеты Российской Империи и даже старинные реалы из Южной Америки. И еще — коллекции памятных монет из драгоценных металлов, которые выпускает Нацбанк. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Среди других экспонатов — советские рубли, польские злотые, монеты Российской Империи и даже старинные реалы из Южной Америки. И еще — коллекции памятных монет из драгоценных металлов, которые выпускает Нацбанк. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Среди других экспонатов — советские рубли, польские злотые, монеты Российской Империи и даже старинные реалы из Южной Америки. И еще — коллекции памятных монет из драгоценных металлов, которые выпускает Нацбанк. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Среди других экспонатов — советские рубли, польские злотые, монеты Российской Империи и даже старинные реалы из Южной Америки. И еще — коллекции памятных монет из драгоценных металлов, которые выпускает Нацбанк. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Среди других экспонатов — советские рубли, польские злотые, монеты Российской Империи и даже старинные реалы из Южной Америки. И еще — коллекции памятных монет из драгоценных металлов, которые выпускает Нацбанк. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



А вот так выглядит 1 кг золота. Сейчас он стоит 101 257 рублей. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY