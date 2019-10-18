Мечта любой бабушки. Оставленная без внимания на десять минут девочка съела 18 йогуртов

Источник материала: СТВ

Пока родители были заняты, их дочка достала из холодильника все 18 йогуртов, съела их и попросила добавки.

Как сообщает Daily Mirror, 26-летняя Билли Харди занималась своей причёской, а её жених Аррон Уизалл чинил забор на заднем дворе. Временами отец заходил в дом, чтобы проверить, всё ли хорошо с детьми, а затем продолжал ремонт.

В какой-то момент к мужчине подошёл 6-летний сын Оскар и сказал, что его 3-летняя сестра Оливия ест йогурты. Мужчина только улыбнулся и ответил, что всё в порядке.

Через пару минут Аррон в очередной раз решил проверить детей. На кухне он увидел дочку, которая находилась в окружении 18 пустых ёмкостей от йогурта и с ложкой в руках, словно говоря: «Я… могу продолжать… давай ещё».



Фото: Kennedy News and Media

Мужчина не поверил своим глазам. Он осмотрел стены и пол, чтобы убедиться, что на них нет йогурта. Тогда Аррон спросил у девочки, действительно ли она съела все 18 банок йогурта. В ответ он услышал гордое «да». После этого Уизалл вытер лицо дочки и сфотографировал её.

Теперь родители хранят запасы йогурта на верхней полке, куда Оливия не может дотянуться. Пока что. Кстати, с девочкой всё хорошо, расстройства желудка не случилось.



Фото: Kennedy News and Media

А вот другим родителям повезло меньше.