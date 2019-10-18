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В Минске дважды обокрали спящего на «умной остановке» мужчину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске 4 октября около пяти часов утра уснувшего на остановке мужчину дважды обокрали.
Как
Двум разыскиваемым на вид 16-25 лет, их рост 185-190 см, они худощавого телосложения. У первого светлые волосы. На нём были тёмная куртка, тёмно-синие штаны и чёрные кроссовки.
У второго тёмные волосы. Он был одет в белую ветровку с синим капюшоном и серые спортивные брюки.
Третьему подозреваемому на вид 20-30 лет, рост 185-190 см. Среднего телосложения, темноволосый, на лице – растительность. На нём были тёмное пальто и чёрные джинсы.
Если вы узнали данных людей или вам что-либо известно об их местонахождении, сообщите об этом по телефонам: 8(029) 302-50-77, 8 (017) 288-02-02, 102.
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Новости Беларуси. В Минске 4 октября около пяти часов утра уснувшего на остановке мужчину дважды обокрали. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, у потерпевшего...
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