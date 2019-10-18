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Билеты на кинофестиваль «Лiстапад» появились в продаже
19.10.2019 10:28 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В кассе кинотеатра Silver Screen в Galileo и на сайте silverscreen.by уже можно купить билеты на фильмы Основного конкурса документального кино и внеконкурсные секции док. кино. Вчера в продаже появились билеты в кассе «Центрального» на сеансы Основного конкурса игрового кино и «Молодости на марше»,
Стандартный билет стоит 6 рублей, Love Seats (места для двоих) – 14 руб. Предусмотрен и билет для пенсионеров (при предъявлении удостоверения) за 5 руб.
В «Центральном» билеты на утренний показ игрового кино можно приобрести за 3 руб., на дневные показы – 5 руб., вечерние – 6 руб.
Билеты на церемонии открытия и закрытия фестиваля в кинотеатре «Москва» появятся в кассах 21 октября.
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26-й Минский международный кинофестиваль пройдет 1-8 ноября.
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