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Билеты на кинофестиваль «Лiстапад» появились в продаже

19.10.2019 10:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Билеты на кинофестиваль «Лiстапад» появились в продаже
БЕЛТА

В кассе кинотеатра Silver Screen в Galileo и на сайте silverscreen.by уже можно купить билеты на фильмы Основного конкурса документального кино и внеконкурсные секции док. кино. Вчера в продаже появились билеты в кассе «Центрального» на сеансы Основного конкурса игрового кино и «Молодости на марше», сообщили организаторы. 

Стандартный билет стоит 6 рублей, Love Seats (места для двоих) – 14 руб. Предусмотрен и билет для пенсионеров (при предъявлении удостоверения) за 5 руб.

В «Центральном» билеты на утренний показ игрового кино можно приобрести за 3 руб., на дневные показы – 5 руб., вечерние – 6 руб.

Билеты на церемонии открытия и закрытия фестиваля в кинотеатре «Москва» появятся в кассах 21 октября. 

Билеты на кинофестиваль «Лiстапад» появились в продаже
Объявлены фильмы, которые покажут во время кинофестиваля «Лістапад»
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