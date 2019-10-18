Источник материала: Новости Волковыска

Пилотные для стройкомплекса проекты в сфере энергосбережения планируется реализовать в 2020 году на предприятии «Красносельскстройматериалы», сообщил БЕЛТА заместитель министра архитектуры и строительства Олег Швец.

«Мы провели модернизацию предприятий цементной отрасли. В следующем году реализуем пилотные проекты на «Красносельскстройматериалы» - запускаем теплогенератор, что позволит снизить себестоимость на 10-15%, а также планируем использовать RDF-топливо из коммунальных отходов», - рассказал Олег Швец.

Производить такое топливо будут на мусороперерабатывающем заводе в Гродно из прессованных бумаги, картона, текстиля и др. В настоящее время в цементном производстве применяется импортный каменный уголь.

«На примере Красносельска хотим посмотреть результат. Если он окажется положительным, следующим этапом будет развитие этих направлений в Могилевской области», - пояснил замминистра.