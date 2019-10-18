График выступлений кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Волковысскому избирательному округу № 48:
Выступление на Радио Гродно:
Иосиф Полубятко 29 октября в 07.05
Юрий Рюмин 29 октября в 07.10
Павел Поконечный 29 октября в 07.15
Арсений Попелушко 29 октября в 07.20
Павел Станевский 29 октября в 07.25
Выступление на телеканале Беларусь3:
Иосиф Полубятко 21 октября в 19.05
Юрий Рюмин 21 октября в 19.10
Павел Поконечный 21 октября в 19.15
Арсений Попелушко 21 октября в 19.20
Павел Станевский 21 октября в 19.25
Павел Ковшель от выступления отказался.