График выступлений кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Волковысскому избирательному округу № 48:

Выступление на Радио Гродно:

Иосиф Полубятко 29 октября в 07.05

Юрий Рюмин 29 октября в 07.10

Павел Поконечный 29 октября в 07.15

Арсений Попелушко 29 октября в 07.20

Павел Станевский 29 октября в 07.25

Выступление на телеканале Беларусь3:

Иосиф Полубятко 21 октября в 19.05

Юрий Рюмин 21 октября в 19.10

Павел Поконечный 21 октября в 19.15

Арсений Попелушко 21 октября в 19.20

Павел Станевский 21 октября в 19.25

Павел Ковшель от выступления отказался.