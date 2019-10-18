Источник материала: Ивьевский край

Любая, даже самая большая река, имеет свое начало - свой исток. Для каждого человека этим истоком является мама. Слово мама ассоциируется с теплом, добротой, любовью.









День матери - один из самых трогательных праздников. Каждый человек несет в душе неповторимый, родной образ своей мамы, которая всегда пожалеет, приласкает, назовет самыми теплыми и ласковыми словами и будет любить, несмотря ни на что. Беларусь - единственная страна, где празднование Дня матери приурочено к церковному празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

В этот двойной праздник предоставилась прекрасная возможность уделить внимание своим мамам, бабушкам, согреть их теплом, в котором они так нуждаются. А для нашей школы этот день - еще один повод устроить для детей, их мам и бабушек душевный праздник. В преддверии праздника был проведен конкурс рисунков "Единственной маме на свете!", оформлены фотоколлаж "Мамина улыбка", выставка работ декоративно-прикладного искусства "Мамино вдохновение", "тропинка" нежных слов для мамы, дерево благодарности "За что мы маме говорим спасибо", сделаны поздравительные открытки "Все краски для тебя…", видеооткрытка "Единственной маме на свете", а также праздничный концерт "Свет материнской души". Уже доброй традицией стало участие в православных праздниках протоиерея Виталия Утекалко и приглашение прихожан нашего храма.

Во время праздничного концерта был исполнен тропарь Пресвятой Богородице, просмотрен видеоролик об истории возникновения праздника Покрова, исполнены песни и трогательные стихи о маме, подарены открытки, сделанные руками детей. Самым трогательным было выступление воспитанников детского сада "Мама, мой ангел-хранитель". Особенно трепетным был момент розыгрыша девочками этюда под музыку "Разговор Богородицы с ангелами о человеке". Приятным подарком для всех присутствовавших стало исполнение песен мамой Анной Михайловной Пригожей и участниками церковного хора во главе с отцом Виталием. Не раз на глаза зрителей наворачивались слезы радости, умиления, счастья от этих трогательных, ласковых, добрых слов, звучащих со сцены.

В этот замечательный день отец Виталий поздравил с благодатным, светлым праздником Покровам Пресвятой Богородицы и Днем матери! От чистого сердца пожелал всех благ в жизни и радости души, неугасаемой веры и доброй надежды, искренней любви и верного счастья, крепкого здравия и любимых, близких рядом. И каждый от отца Виталия получил сладкий подарок.

Хочется выразить слова благодарности всем участникам праздника и пожелать всем матерям жить под Покровом Царицы Небесной и не забывать благодарить Пресвятую Богородицу за Ее помощь и заступничество.

С. Бычковская, Л. Городович,

учителя Бакштовского детского сада-средней школы.