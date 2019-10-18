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На строительстве нового корпуса больницы работает молодежь
19.10.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Представители стройотряда Осиповичского профессионально-технического колледжа занимаются отделочными работами на 1 этаже строящегося корпуса больницы.
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Представители стройотряда Осиповичского профессионально-технического колледжа занимаются отделочными работами на 1 этаже строящегося корпуса больницы.
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