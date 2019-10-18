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Криштиану Роналду зарабатывает на рекламе в инстаграм-аккаунте больше, чем в "Ювентусе"

19.10.2019 10:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду зарабатывает в Instagram больше, чем в своем клубе.



В 2018 году Роналду заработал на рекламе в инстаграм-аккаунте 47,8 миллионов долларов. А в "Ювентусе" он зарабатывает 34 миллиона долларов.

Как утверждает businessinsider.com, стоимость одной рекламной публикации в аккаунте Роналду — 975 тысяч долларов.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в инстаграме зарабатывает всего 23,3 миллиона долларов в год.

Среди брендов, которые Роналду представил в Instagram: Clear Haircare, Nike Football и Six Pad Europe.
 
 
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Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду зарабатывает в Instagram больше, чем в своем клубе.
 
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