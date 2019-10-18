Российский сенатор предложил унифицировать регулирование интернета в России и Беларуси. В чем опасность?









По мнению сенатора, Беларуси и России необходимо общее информационное пространство, общие подходы к регулированию того, как будет работать сеть Интернет.





Например, странам необходимо унифицировать правила, связанные с хранением, защитой информации.





"Все, что мы в реальной жизни хотим запретить, должно быть запрещено в интернете тоже", -- заявил Андрей Клишас





Он предупредил, что Россия будет предлагать Беларуси пойти по этому пути, создать общее информационное пространство, общее интернет-пространство, которое работает по общим правилам.









Office Life попросил эксперта консультационного центра Human Constanta Алексея Козлюка. Прокомментировать эти инициативыпопросил эксперта консультационного центра Human Constanta





Это опасное заявление. Следовать ему — значит, еще больше отдалиться от международных стандартов защиты прав человека. Унификация стандартов возможна, если будет, например, основана на регламенте ЕС. Это поможет более эффективному сотрудничеству на глобальном уровне. Но если говорить об ограничении прав в Беларуси по образцу РФ, то это принесет дополнительные издержки. В России сегодня тратят огромные деньги на «пакет Яровой». В Беларуси, думаю, к таким тратам не готовы, да и нет смысла этого делать.





Эксперт отметил, что белорусскому законодательству в области защиты информации и регулирования интернета скорее необходима либерализация, чем следование по российскому пути.





Это усугубит ситуацию с защитой прав человека, еще дальше отодвинет Беларусь от международных стандартов. При этом риски бизнеса повысятся. Те меры, которые применяются в РФ для регулирования интернета, неприемлемы с точки зрения международных стандартов. Поэтому пойти по пути регулированию, принятого в РФ, значит, вести Беларусь к изоляции.





Козлюк добавил, что в вопросах защиты информации обеих стран есть различия и за исключением защиты персональных данных в Беларуси дела обстоят хорошо. Об этом можно судить по количеству утечек из базы банков, других институтов.



