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Немецкий диетолог развенчала самые популярные мифы о воде

19.10.2019 10:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пить много воды нельзя, чтобы не перегружать почки и сердце.



Вокруг воды, ее пользы для похудения и для организма в целом циркулирует множество мифов. Немецкий диетолог Аня Крумбе внесла ясность относительно того, так ли уж полезно и нужно пить воду, как об этом часто говорят, информирует enovosty.com.

Миф о воде: нужно пить больше воды.


На самом деле взрослому человеку нужно около двух с половиной литров жидкости каждый день, но часть этого объема он поглощает из еды. Таким образом необходимый норматив жидкости, которую следует получать ежедневно, опускается до уровня литр-полтора.

А вот пить слишком много воды — вредно для здоровья. Дело в том, что чрезмерное увлажнение приводит к падению содержания натрия в крови, что может увеличивать чувство жажды и заставлять человека пить еще больше. Кроме того, избыток воды перегружает почки, сердце и ведет к набуханию тканей, включая мозговые.

Миф о воде: детям нужно пить больше.


Малышам следует выпивать около одного литра в день, детям от 7 до 15 лет — 1,3 литра, утверждает Аня Крумбе.


Миф о воде: нельзя пить во время еды.


Диетолог уверена, что как раз во время приема пищи и нужно пить воду, если в этом есть потребность. По ее словам, концентрация кислоты желудочного сока так существенна, что выпитая за обедом вода никак не может разбавить его, чтобы это нанесло ущерб пищеварению.

Миф о воде: пить нужно, когда чувствуется жажда.


Чувство жажды хорошо развито у взрослых здоровых людей. У детей оно может быть плохо сформированным и не выраженным, а в пожилом возрасте его механизмы зачастую и вовсе могут не работать. Поэтому правильный ориентир для употребления воды – не жажда, а цвет мочи. Если она темно-желтая, значит нужно выпить воды – полстакана или стакан небольшими глотками.

Миф о воде: два стакана воды по утрам способствуют похудению.


Вода стимулирует пищеварение и компенсирует потерю жидкости ночью, но к похудению это имеет опосредованное отношение. Для снижения веса нужно уменьшить количество потребляемых калорий. Без выполнения этого условия питье воды вряд ли поможет сбросить лишние килограммы.

Миф о воде: нельзя выпивать за раз сразу большое количество.

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А вот с этим утверждением Аня Крумбе соглашается. Чтобы не перегружать желудок, действительно, лучше пить воду небольшими порциями в течение дня: так организм будет оптимально поглощать и распределять воду.
 
 
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Пить много воды нельзя, чтобы не перегружать почки и сердце.
 
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