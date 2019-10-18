Франция, Италия и Германия собрались законодательно заблокировать криптовалюту Libra от Facebook в Европе

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр объявил, что что Париж, Рим и Берлин совместно подготовят правовые нормы, чтобы заблокировать в Европе Libra — криптовалюту Facebook. Об этом сообщают France-Presse и International Business Times.





В статье для Financial Times Ле Мэр назвал Libra «угрозой для суверенного права государств выпускать свои собственные валюты» и предупредил другие страны о драматических и непредвиденных последствиях.





Член правления Европейского центрального банка Бенуа Кюр представил доклад о цифровых валютах министрам финансов G7. В отчете он призывает страны Семёрки установить строгий контроль за Libra и настоятельно призвал регуляторы работать совместно, чтобы компания не смогла найти отдельную страну, из которой можно было бы максимально комфортно работать.





Руководитель отдела крипто валюты Facebook Дэвид Маркус заявил журналистам в Вашингтоне, что осознаёт важность вопросов, поднятых Ле Мэром.





- Мы полны решимости ответить на эти вопросы реальными проектами, которые будут соответствовать или превосходить стандарты нынешней [финансовой] системы.









Компания The Libra Association, которая будет курировать валюту Facebook также заявила, что Libra «призвана уважать национальный суверенитет над денежно-кредитной политикой в цифровом пространстве, а не подрывать её».





Facebook представил свой криптовалютный проект 18 июня. Компания объявила о создании консорциума для управления криптовалютой. Среди участников назвали Mastercard, Visa, Spotify, PayPal, eBay, Uber, оператора Vodafone, венчурные компании Andreessen Horowitz и Thrive Capital и не только.





После анонса криптовалюты Visa, MasterCard и Stripe столкнулись с давлением со стороны американских властей. 5 октября из проекта вышел PayPal, а 9 октября два сенатора от демократической партии США призвали компании пересмотреть своё участие в проекте, пригрозив последствиями с регуляторами в случае участия в Libra.





Глава Facebook Марк Цукерберг должен будет дать показания перед Конгрессом США о влиянии социальной сети на финансовые услуги.