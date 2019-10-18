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«С...ки, сколько „за“, сколько „против“ и сколько воздержались?»: глава Мосгордумы на заседании поторопил подсчёт голосов
Источник материала: Партизан
В итоге проект бюджета Москвы на три года рекомендовали для рассмотрения.
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в нецензурных выражениях раскритиковал работу помощников, считавших голоса, во время заседания, посвящённого проекту бюджета на 2020-2022 годы. Трансляция из зала заседания велась
С..и, сколько «за», сколько «против» и сколько воздержались?! Меня не е**т пофамильно сейчас. Вы чё, е*******ь?
Алексей Шапошников
председатель Мосгордумы
«За» проголосовали 24 депутата «против» — 11, трое воздержались и еще три депутата не принимали участия в голосовании. Тем самым комиссии Мосгордумы рекомендовали рассмотреть законопроект о бюджете на три года в первом чтении.
Документ в столичный парламент вносил мэр Сергей Собянин.
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«С...ки, сколько „за“, сколько „против“ и сколько воздержались?»: глава Мосгордумы на заседании поторопил подсчёт голосов
В итоге проект бюджета Москвы на три года рекомендовали для рассмотрения.
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