«С...ки, сколько „за“, сколько „против“ и сколько воздержались?»: глава Мосгордумы на заседании поторопил подсчёт голосов

на YouTube. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в нецензурных выражениях раскритиковал работу помощников, считавших голоса, во время заседания, посвящённого проекту бюджета на 2020-2022 годы. Трансляция из зала заседания велась





С..и, сколько «за», сколько «против» и сколько воздержались?! Меня не е**т пофамильно сейчас. Вы чё, е*******ь?





Алексей Шапошников

председатель Мосгордумы





«За» проголосовали 24 депутата «против» — 11, трое воздержались и еще три депутата не принимали участия в голосовании. Тем самым комиссии Мосгордумы рекомендовали рассмотреть законопроект о бюджете на три года в первом чтении.





Документ в столичный парламент вносил мэр Сергей Собянин.