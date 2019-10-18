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Кто в Беларуси может стать депутатом? Цифры

19.10.2019 10:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Центральная избирательная комиссия закончила регистрацию кандидатов в Палату представителей - нижнюю палату Национального собрания.

Что изменилось с момента подачи заявок в избирательные комиссии?

На 110 мест было 703 претендента. Осталось - 560.
От партий было 424 кандидата. Осталось - 357.
Женщин было 174. Осталось - 151.
Моложе 30 лет было 53. Осталось - 53.
Действующих депутатов Палаты представителей было 34. Осталось - 32.
В Минске хотели баллотироваться 176 человек. Осталось - 123.
Из «кандидатов в кандидаты» 71 работает в государственных органах, 8 - в правоохранительных органах, армии или в сфере чрезвычайных ситуаций, 31 - безработный, 48 - пенсионеры. Теперь осталось соответственно - 65, 7, 27 и 34.
 
Теги: Минск
 
 
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Центральная избирательная комиссия закончила регистрацию кандидатов в Палату представителей - нижнюю палату Национального собрания.
 
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