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Гомельских учителей сгоняют на посадку леса и уборку кладбищ — документ
Источник материала: Партизан
Председатель Гомельского облисполкома распорядился обеспечить явку преподавателей на субботник 19 октября.
Как следует из документа, попавшего в распоряжение «Сильных новостей», учителям стоит «уделить особое внимание посадке леса, вырубке сорной растительности, обрезке деревьев и кустарников, уборке гражданских кладбищ».
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Председатель Гомельского облисполкома распорядился обеспечить явку преподавателей на субботник 19 октября.
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