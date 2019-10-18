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Гомельских учителей сгоняют на посадку леса и уборку кладбищ — документ

19.10.2019 09:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Гомельского облисполкома распорядился обеспечить явку преподавателей на субботник 19 октября.

Как следует из документа, попавшего в распоряжение «Сильных новостей», учителям стоит «уделить особое внимание посадке леса, вырубке сорной растительности, обрезке деревьев и кустарников, уборке гражданских кладбищ».
 
Теги: Новости
 
 
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Председатель Гомельского облисполкома распорядился обеспечить явку преподавателей на субботник 19 октября.
 
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