Дина Аверина и Мауро Несполи признаны лучшими спортсменами Европейских игр-2019

Среди женщин лучшей признана россиянка Дина Аверина, выигравшая на состязаниях по художественной гимнастике три золота, серебро и бронзу.





Среди мужчин главный приз достался итальянскому стрелку из лука Мауро Несполи: он завоевал два золота и бронзу.





В Генассамблее в Дохе принимают участие более тысячи делегатов национальных олимпийских комитетов, Международного олимпийского комитета и оргкомитета предстоящих Олимпийских игр. НОК Беларуси представляют исполняющий обязанности первого вице-президента Виктор Лукашенко и генеральный секретарь Георгий Катулин.