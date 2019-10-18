В Танзании молния ударила в школу, пострадали 39 учеников

По информации агентства, в результате происшествия несколько учеников получили серьезные травмы. Школьники, которым была необходима медицинская помощь, доставлены в местные больницы. Согласно наблюдениям специалистов NASA, Танзания находится в зоне, лидирующей на планете по частоте гроз.





Это не первый случай попадания молнии в школу. Год назад похожий инцидент случился на севере страны, тогда погибли шесть учеников, 25 получили ранения.