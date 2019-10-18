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Международный турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач стартует в Минске

19.10.2019 09:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международный турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач стартует сегодня в Минске. Состязания пройдут во Дворце художественной гимнастики, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Церемония открытия начнется в 11.00, соревновательная часть - в 11.30. Главным призом для спортсменок станет именная статуэтка Марины Лобач. Грации из девяти стран разыграют 14 комплектов наград среди юниорок 2004-2006 годов рождения и преюниорок 2007-2008 годов.

Этот турнир для белорусской команды является серьезным этапом подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в мае 2020 года в Киеве.

Президентский спортивный клуб предоставит награды и ценные призы победителям и призерам, лучшим спортсменкам в десяти номинациях, а также всем участницам, тренерам, руководителям команд и судьям.

Завершатся состязания 20 октября красочным гала-концертом.

Соревнования проводятся с 2002 года и заняли важное место в международном календаре спортивных событий Беларуси. Среди звезд белорусской художественной гимнастики через турнир прошли Анастасия Иванькова, Валерия Курильская, Александра Наркевич, Анна Рябцева, Мелитина Станюта, Наталья Лещик, Мария Кадобина, Арина Шарапа, Анастасия Салос, Алина Горносько, Екатерина Галкина и многие другие.
 
Теги: Минск
 
 
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Международный турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач стартует сегодня в Минске. Состязания пройдут во Дворце художественной гимнастики,...
 
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