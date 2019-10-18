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"Молодёжный блок" идёт в парламент: "Готовы работать даже с БРСМ"

19.10.2019 09:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

18 октября в столичном андеграунд-баре "Karma" прошла пресс-конференция с участием кандидатов в депутаты от "Молодёжного блока" и их доверенных лиц. ЦИК утвердил все 8 из 8 кандидатур: молодые политики выделялись через партийные списки "Громады", так что собирать подписи им было не нужно.

"Молодёжный блок" идёт в парламент: "Готовы работать даже с БРСМ"
Слева направо: Игорь Брек, Стас Шашок (кандидат), Родион Чёрный (активист), Алексей Лазарев (кандидат), Данила Лаврецкий (кандидат), Алана Гебремариам (кандидатка)
Новоиспечённые кандидаты представили общую для всех предвыборную программу и рассказали о законопроектах, которые собираются продвигать в парламент.

Парламентские выборы пройдут 17 ноября 2019 года. От "Молодёжного блока" участвуют 8 кандидатов: Алана Гебремариам (Грушевский округ №98), Станислав Шашок (Юго-Западный округ №99), Данила Лаврецкий (Купаловский округ №95), Алексей Лазарев (Калиновский округ №108), Евгений Караулов ( Старовиленский округ №105), Никита Краснокуцкий (Партизанский округ №110), Михаил Воронцов (Центральный округ №85 города Могилёва) и Владислав Сыса (Восточный округ №3 города Бреста).

Призыв в армию


Основной "фишкой" законопроекта  () должен стать принцип однократности отсрочки и непрерывности образования. Т. е. любой молодой человек будет иметь возможность пройти, при желании, все ступени образования. Но получить вторую "вышку" или повторно пойти в аспирантуру уже не получится: нужно отслужить.


Отработка


Распределение остаётся только для "социально значимых специальностей". Сюда "Молодёжный блок" относит сферу здравоохранения, образование и силовые структуры. Кроме этого, молодые политики предлагают отказаться от штрафов, которые теперь необходимо выплачивать при отказе от обязательной отработки после колледжей и университетов. Ещё один шаг планируется сделать навстречу тем студентам, которые получали образование на платной основе: статус "молодого специалиста" хотят закрепить и за ними.


Статья 328


Молодые политики выступают за частичную декриминализацию "мелкого" потребления. Ответственность за наличие относительно небольших доз лёгких наркотиков должна быть перенесена в Административный кодекс, а в качестве мер наказания должны назначаться штрафы, арест до 15 суток или исправительные работы. Для этого предлагается ввести термины "незначительный" и "значительный" размер наркотиков, которые позволят разграничить ответственность. Подобные законы уже достаточно давно работают в соседних странах — России и Польши.

Среди многочисленных предложений, касающихся изменения статьи 328, документ молодых политиков предусматривает, например, разграничение ответственности между реальными "дилерами" и теми, кто просто поделился "косяком" с другом во время вечеринки. Ещё предлагается вычеркнуть из статьи 328 такое понятие, как "хранение с целью сбыта". По мнению активистов, цель сбыта довольн ст очень трудно доказать. К тому же, даже цель сбыта ещё не является непосредственно сбытом, а значит не должно караться так жёстко.

Голос молодёжи


Молодые кандидаты в депутаты подчёркивают, что их законопроекты не носят революционный и "резкий" характер. Они предлагают только то, что имеет "здравый смысл и реальный шанс на имплементацию в действующие законы государства, а также то, что сейчас востребовано и вполне реально”. Цель активистов — донести свои законопроекты и предложения до широких масс молодёжи и их родителей, именно на это и на будущее имеет прицел вся компания.


Агитацию "Молодёжный блок" планирует вести через интернет-площадки и социальные сети. Активисты обещают, что в скором времени начнут большую компанию, помощь в которой окажут сразу несколько меценатов.

Интересно, что за число голосов потенциальные парламентарии не слишком беспокоятся: они специально были выдвинуты в тех избирательных округах, где находится большое количество учебных заведений, общежитий и где проживает молодёжь.

Если голосов избирателей хватит, чтобы попасть в парламент, представители "Молодёжного блока" убеждают, что готовы работать даже с БРСМ, если в таком взаимодействии будет толк и здравый смысл.
 
Теги: Брест
 
 
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18 октября в столичном андеграунд-баре "Karma" прошла пресс-конференция с участием кандидатов в депутаты от "Молодёжного блока" и их доверенных лиц. ЦИК утвердил все 8...
 
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