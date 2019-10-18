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Когда Минск полностью переведут на артезианскую воду

19.10.2019 09:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Когда Минск полностью переведут на артезианскую воду и нужно ли это в целом, выяснила корреспондент агентства «Минск-Новости».



Разговоры о том, что в столице полностью откажутся от водоснабжения из поверхностных источников, идут давно, однако из кранов у жителей Московского, Фрунзенского и частично Октябрьского районов по-прежнему течет вода из Вилейско-Минской водной системы, обеззараженная хлором. Многие потребители ждут не дождутся, когда для повседневных нужд смогут использовать живительную влагу из артезианских скважин. Однако есть и те, кто считает, что менять источник водоснабжения им вовсе не обязательно.

В редакцию агентства «Минск-Новости» пришло письмо от жителя Фрунзенского района, в котором он подчеркнул, что даже хлорированная вода в нашем городе соответствует мировым стандартам качества и она столь же безопасна, как и добытая из скважин. Он привел примеры европейских столиц, а также Москвы и Санкт-Петербурга, где водоснабжение в большей части либо полностью осуществляют из водоемов. Читатель выразил мнение, что и минчане запросто могут продолжать пить воду из поверхностных источников, а бюджет сэкономит огромные деньги, если отказаться от полного перевода столицы на артезианскую воду.


Директор предприятия «Минскводоканал» Олег Аврутин прокомментировал доводы горожанина.

— Да, действительно, вода у всех потребителей Минска соответствует стандартам качества независимо от того, из подземных она источников или из поверхностных, — рассказал собеседник. — Но надо понимать, что артезианская вода практически не обрабатывается, а из поверхностных источников она в любом случае требует применения коагулянта и хлора для приведения ее к питьевому качеству. Желание людей употреблять воду без этих дополнительных элементов естественно, понятно и справедливо.

Поэтому полному переводу столицы на артезианское водоснабжение быть. Такое поручение прозвучало и от Главы государства во время встречи с активом Минска в декабре минувшего года. Тогда Президент обозначил и срок — к 2025 году. Оно же нашло отражение в Директиве № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны». Что делается в городе для того, чтобы выполнить поставленную задачу?

— Уже утверждено задание на проектирование, начать которое планируется в нынешнем году, — поделился деталями О. Аврутин. — Сейчас идет выбор подрядной организации, которая этим займется. Предпроектные проработки у нас есть, благодаря им известны все ключевые технические решения. Предстоит самый сложный этап проектирования — определиться с трассировко решить, как и где будут проложены водоводы, по которым артезианская вода пойдет в столицу. Ведь все питающие водозаборы находятся в некотором удалении от Минска.

Просчитав всё это, можно будет перейти к строительному проектированию, которое разобьют на этапы: пока спроектированную часть станут воплощать в жизнь, специалисты будут работать над следующей, и так по цепочке.


Тем временем


Хлорное хозяйство на очистной водопроводной станции Минска реконструировали. Благодаря этому вместо жидкого хлора в очистке воды из поверхностных источников применят гипохлорит натрия. Строительно-монтажные работы уже завершены, сейчас систему проверяют и отлаживают. Использование гипохлорита натрия позволит не только минимизировать запах хлорки в воде, которая течет из кранов жителей Московского, Фрунзенского и части Октябрьского районов, но и сделать саму водоочистную станцию безопасным объектом. Ведь использование хлора в технологических процессах автоматически делает предприятие потенциально опасным. А склад этого вещества на столичной очистной водопроводной станции самый большой в стране.

Система водоснабжения столицы сейчас выглядит следующим образом: 70 % города обеспечиваются водой из подземных источников, 30 % — из поверхностных.
 
Теги: Минск
 
 
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Когда Минск полностью переведут на артезианскую воду и нужно ли это в целом, выяснила корреспондент агентства «Минск-Новости».
 
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