Службу в армии будут включать в страховой стаж, а декретный отпуск и учебу в вузе - по-прежнему нет

Источник материала: Tut.by

В Беларуси будут включать службу в армии в страховой стаж. Как сообщают в Минобороны, которое добивалось этого нововведения, правительство разработало меры по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы. «Пакет мотивационных мер представлен президенту и одобрен», — отмечают в ведомстве. Эту инициативу не поддерживали в Минтруда и Минфине. При этом по учебе в вузе и декретному отпуску, включение в страховой стаж которых обсуждалось наряду со службой в армии, власти изменения не приняли.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY.

«Глава государства дал соответствующие поручения подготовить проекты правовых актов по реализации предложений, — уточняют в Минобороны. — Часть из них будут внесены уже до 1 декабря, в том числе включение срока срочной военной службы в страховой трудовой стаж».

Сейчас власти рассматривают возможность ввести другие льготы для военнослужащих срочной службы в сферах образования, здравоохранения, а также жилищного обеспечения, отмечают в ведомстве.

Напомним, вопрос о включении в страховой стаж службы в армии (наряду с учебой в вузе и декретным отпуском) в Беларуси поднимают не первый год.

Ранее за включение службы в армии (как и учебы в вузе, так и декретного отпуска) в страховой стаж выступали парламентарии.

«Не засчитывая службу в армии, подталкиваем молодых людей к уклонению от выполнения священного долга перед Родиной. Наносим урон имиджу Вооруженных сил, а значит, и обороноспособности страны», — говорил ранее депутат Игорь Марзалюк.

Вместо того чтобы поощрять мужчин, которые откликаются на призыв государства, их, наоборот, наказывают, отмечали парламентарии.

— Получается, что те, кому всеми правдами и неправдами удается избежать срочной службы в армии, оказываются в более выгодном положении, чем законопослушные граждане, — говорила ранее депутат Тамара Красовская.

Напомним, в Беларуси служба в армии (как и учеба в вузе, и декретный отпуск) учитываются только в трудовом стаже, необходимом для расчета конкретного размера пенсии, которую будет получать конкретный человек.

К примеру, в России нахождение на военной службе по призыву учитывается по формуле «один день военной службы за два дня работы», если перерыв между днем увольнения с военной службы и днем приема на работу (поступления в образовательную организацию) не превысил одного года. Так что в России послужить в армии даже выгодно для пенсионного стажа.

Зачем нужен страховой стаж?

Напомним, до 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. Ежегодно эта планка увеличивается на 6 месяцев — до 20 лет в 2025 году.

Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в «пенсионную ловушку»: они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную.

Белорусы, которым не удалось наработать нужный для получения трудовой пенсии страховой стаж, могут оформить социальную пенсию: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Размер социальной пенсии — 50% от бюджета прожиточного минимума. Сейчас социальная пенсия составляет чуть более 110 рублей.