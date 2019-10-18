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В Беларуси 20% граждан приняли участие в переписи населения онлайн

19.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходит перепись населения. Она является третьей в суверенной истории республики, однако первой, когда используются IT-технологии. На сегодняшний день 20% граждан республики ответили на вопросы анкеты онлайн, сообщает Белстат.

По данным на 19 октября, в интернет-переписи приняли участие 2 023 989 человек. Отмечается, что возможность использовать глобальную сеть вызвала большой интерес у жителей республики. Те, кто не успел заполнить анкеты онлайн, смогут сделать это на стационарных участках, а также во время посещения граждан на дому переписчиками с планшетами.

В переписи этого года белорусам предложили ответить на 49 вопросов: о себе, своей семье, работе и планах на будущее. Во время переписи 2009 года белорусы отвечали на 37 вопросов. В этом году впервые у жителей республики спрашивают о том, планируют ли они выехать из страны, о причинах, по которым они не работают по месту жительства, о ведении сельского хозяйства в сельской местности, о планировании рождения детей.

Согласно данным прошлой переписи населения, численность населения республики составляла 9,5 млн человек. По состоянию на 1 июля текущего года в Беларуси проживало около 9 млн 456 тыс. человек.



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