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У нас могли быть деньги с портретами Купалы, Богдановича и Скорины. Вот, как они выглядят
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 19 октября, беларускому рублю исполняется 25 лет. Поздравляем! Но не только мы: по случаю праздника в Нацбанке обновили экспозицию Музея денег. Посмотрите, какими деньгами мы с вами могли бы пользоваться, но они остались «в проекте», потому что в 1992 году их макеты не утвердили.
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Сегодня, 19 октября, беларускому рублю исполняется 25 лет. Поздравляем! Но не только мы: по случаю праздника в Нацбанке обновили экспозицию Музея денег. Посмотрите,...
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