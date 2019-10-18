У нас могли быть деньги с портретами Купалы, Богдановича и Скорины. Вот, как они выглядят

Источник материала: KYKY

Сегодня, 19 октября, беларускому рублю исполняется 25 лет. Поздравляем! Но не только мы: по случаю праздника в Нацбанке обновили экспозицию Музея денег. Посмотрите, какими деньгами мы с вами могли бы пользоваться, но они остались «в проекте», потому что в 1992 году их макеты не утвердили.