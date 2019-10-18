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Бэнкси разрешил покупать его работы онлайн. По ценам, которые вы можете себе позволить

19.10.2019 10:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Британский уличный художник Бэнкси решил открыть простым смертным доступ к собственному интернет-магазину. Этот сайт существует с начала октября, но раньше люди могли только видеть на нем заглушку с названием магазина «Валовой внутренний продукт». А теперь на сайте можно совершать покупки! 

На сайте можно найти: 

  • Шлем полицейского в виде дискошара за 500 фунтов стерлингов (≈ 1 315 BYN).
  • Подушки с надписями «Жизнь слишком коротка, чтобы прислушиваться к советам подушек» за 150 фунтов стерлингов (≈ 400 BYN).
  • Футболку, пародирующую картину Бэнкси, которую частично разрезал шредер за 30 фунтов стерлингов (≈ 80 BYN).
  • Уже использованный балончик с черной краской за 10 фунтов стерлингов (≈ 30 BYN).
  • И другое. 

На сайте не так много товаров, поэтому там действуют ограничения: можно оставить заявку только на одну работу. Но шанс, что он достанется именно вам – спорный. Система распределит право на выкуп случайном образом, после чего счастливчикам предложат оплатить заказ в течение семи дней. Если покупатель не заплатит за это время, право на выкуп перейдет другому человеку. 

Вместо капчи, подтверждающей, что заказ совершает человек, покупателей просят коротко ответить на вопрос «Важно ли искусство?».

В начале октября на выставленные в интернет-магазине вещи можно было посмотреть в шоуруме, расположенном в пригороде Лондона. Однако магазин был закрыт для посетителей — смотреть на объекты можно было лишь сквозь витрину.

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Британский уличный художник Бэнкси решил открыть простым смертным доступ к собственному интернет-магазину. Этот сайт существует с начала октября, но раньше люди...
 
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