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Бэнкси разрешил покупать его работы онлайн. По ценам, которые вы можете себе позволить
Источник материала: KYKY>
Британский уличный художник Бэнкси решил открыть простым смертным доступ к собственному
На сайте можно найти:
На сайте не так много товаров, поэтому там действуют ограничения: можно оставить заявку только на одну работу. Но шанс, что он достанется именно вам – спорный. Система распределит право на выкуп случайном образом, после чего счастливчикам предложат оплатить заказ в течение семи дней. Если покупатель не заплатит за это время, право на выкуп перейдет другому человеку.
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