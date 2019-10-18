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Россиянин пытался провести через границу около 20 000 долларов

19.10.2019 11:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Россиянин пытался провести через границу около 20 000 долларов
Брестская таможня

В ходе таможенного контроля выяснилось, что мужчина не задекларировал принадлежащую ему иностранную валюту, эквивалентную 19 511 долларов США, сообщили в Брестской таможне.

Сумма, превышающая 10 тысяч долларов, изъята до решения суда.

В отношении мужчины начат административный процесс по ч. 2 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. 

В таможне напоминают: согласно законодательству Евразийского экономического союза обязательному письменному декларированию подлежат перемещаемые через границу наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если их общая сумма при единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов. 

Россиянин пытался провести через границу около 20 000 долларов
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