Россиянин пытался провести через границу около 20 000 долларов

В ходе таможенного контроля выяснилось, что мужчина не задекларировал принадлежащую ему иностранную валюту, эквивалентную 19 511 долларов США, сообщили в Брестской таможне.
Сумма, превышающая 10 тысяч долларов, изъята до решения суда.
В отношении мужчины начат административный процесс по ч. 2 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.
В таможне напоминают: согласно законодательству Евразийского экономического союза обязательному письменному декларированию подлежат перемещаемые через границу наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если их общая сумма при единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов.