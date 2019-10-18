Россиянин пытался провести через границу около 20 000 долларов

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В ходе таможенного контроля выяснилось, что мужчина не задекларировал принадлежащую ему иностранную валюту, эквивалентную 19 511 долларов США, сообщили в Брестской таможне.

Сумма, превышающая 10 тысяч долларов, изъята до решения суда.

В отношении мужчины начат административный процесс по ч. 2 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.