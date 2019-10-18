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Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.
19.10.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
4 октября 2019 13:15 4056
Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.
Первое воскресенье октября в Беларуси отмечают День учителя. Для каждого представителя профессии, связанной с обучением, этот праздник — один из наиболее значимых и торжественных. День учителя — теплый и трогательный праздник. День, когда говорят много тёплых слов. Это день для всех, кто ценит и уважает труд учителя и наставника подрастающего поколения.
На торжественный праздник собрались руководители образовательных учреждений, ветераны педагогического труда, молодые специалисты и заслуженные учителя Солигорщины. В этот день Дворец культуры превратился в один большой цветущий сад, в котором можно было посетить фотозоны.
Торжественное районное мероприятие, посвящённое Дню Учителя, открыл председатель Солигорского районного исполнительного комитета Андрей Леонидович Жайлович.
Лучшие из лучших были награждены почетными грамотами Министерства образования РБ, главного управления по образованию Минского облисполкома, благодарностями начальника главного управления по образованию Минского облисполкома, почетными грамотами Солигорского райисполкома и благодарностями председателя Солигорского райисполкома.
Со словами признательности обратился к учителям города и района начальник отдела образования, спорта и туризма Игорь Александрович Цыбулько. После лучшим работникам сферы образования были вручены грамоты и благодарности отдела.
Также на сцену для награждения были приглашены председатель Солигорской районной организации ветеранов Галина Петрашко, председатель районной общественной организации «Белорусский Союз женщин» Оксана Куклицкая, председатель районной общественной организации «Белая Русь» Лариса Жукова, первый секретарь Солигорской районной организации БРСМ Артем Жовнерик.
Официальная часть праздника проходила в добродушной, нежной по-домашнему, обстановке. Все почётные гости произносили искренние слова поздравления, которые сменялись награждениями и подарками, звучали прекрасные песни, посвященные учителям и исполнялись великолепные танцы, подготовленные творческими коллективами Дворца культуры г. Солигорска и ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Солигорского района».
Профессия педагога по сути своей достаточно гуманна. И пусть праздник проходит, но любовь и всенародное восхищение великим учительским трудом остаются!
Автор статьи: Ксения МОЛЧАНОВА. Фото автора и Оксаны АЛЕКСА.
©Информационный отдел
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4 октября 2019 13:15 4056 Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ...
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