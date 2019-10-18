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Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.

19.10.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


4 октября 2019 13:15 4056

Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова.

Первое воскресенье октября в Беларуси отмечают День учителя. Для каждого представителя профессии, связанной с обучением, этот праздник — один из наиболее значимых и торжественных. День учителя — теплый и трогательный праздник. День, когда говорят много тёплых слов. Это день для всех, кто ценит и уважает труд учителя и наставника подрастающего поколения. 

Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.

На торжественный праздник собрались руководители образовательных учреждений, ветераны педагогического труда, молодые специалисты и заслуженные учителя Солигорщины. В этот день Дворец культуры превратился в один большой цветущий сад, в котором можно было посетить фотозоны.

И именно по этому поводу на кануне праздника День учителя, 3 октября, на главной сценической площадке Солигорщины, в стенах Дворца культуры г. Солигорска и собралась золотая элита интеллигенции, чтобы в торжественной обстановке поздравить тех, кто выполняет особую гражданскую миссию — воспитание молодого поколения.

Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.
Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.
Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.

Торжественное районное мероприятие, посвящённое Дню Учителя, открыл председатель Солигорского районного исполнительного комитета Андрей Леонидович Жайлович.

В своем выступлении Андрей Леонидович пожелал всем учителям района продолжать свое благородное дело и покорять новые профессиональные вершины, а учительские вершины — это благодарные ученики, наделенные теми знаниями, которые помогут им достойно реализовать себя в дальнейшей жизни.

«Профессия учителя – это главная профессия на земле, без которой у человечества нет будущего. Учите своих воспитанников, передаете им знания, благодаря чему они становятся хорошими людьми. Истинное счастье педагога – видеть плоды своего труда».

Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.
Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.
Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.

Лучшие из лучших были награждены почетными грамотами Министерства образования РБ, главного управления по образованию Минского облисполкома, благодарностями начальника главного управления по образованию Минского облисполкома, почетными грамотами Солигорского райисполкома и благодарностями председателя Солигорского райисполкома.

Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.
Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.

Со словами признательности обратился к учителям города и района начальник отдела образования, спорта и туризма Игорь Александрович Цыбулько. После лучшим работникам сферы образования были вручены грамоты и благодарности отдела.

Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.
Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.
Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.

Также на сцену для награждения были приглашены председатель Солигорской районной организации ветеранов Галина Петрашко, председатель районной общественной организации «Белорусский Союз женщин» Оксана Куклицкая, председатель районной общественной организации «Белая Русь» Лариса Жукова, первый секретарь Солигорской районной организации БРСМ Артем Жовнерик.

Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.
Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.

Официальная часть праздника проходила в добродушной, нежной по-домашнему, обстановке. Все почётные гости произносили искренние слова поздравления, которые сменялись награждениями и подарками, звучали прекрасные песни, посвященные учителям и исполнялись великолепные танцы, подготовленные творческими коллективами Дворца культуры г. Солигорска  и ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Солигорского района».

Профессия педагога по сути своей достаточно гуманна. И пусть праздник проходит, но любовь и всенародное восхищение великим учительским трудом остаются!

Дорогие педагоги, желаем вам хороших учеников, творческих открытий, удач и крепкого здоровья!

Автор статьи: Ксения МОЛЧАНОВА. Фото автора и Оксаны АЛЕКСА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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4 октября 2019 13:15 4056 Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ...
 
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