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В Полоцке в аварии пострадал 12-летний пассажир микроавтобуса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 18 октября примерно в полшестого вечера в Полоцке в аварии пострадал несовершеннолетний.
Как
В какой-то момент произошла разгерметизация колеса. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.
В ДТП травмы получил 12-летний пассажир, он был доставлен в хирургическое отделение больницы.
По факту аварии ведётся проверка.
На неделе в Витебске грузовик задел встречный микроавтобус.
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Новости Беларуси. 18 октября примерно в полшестого вечера в Полоцке в аварии пострадал несовершеннолетний. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 42-летний...
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