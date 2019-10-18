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Сделаем наш город зеленым!

19.10.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Сегодня на Кричевщине проходит областной субботник. Коллективы предприятий, организаций, учреждений высаживают деревья, наводят порядок на закрепленных территориях…

Депутат областного Совета депутатов по Кричевскому избирательному округу, председатель Могилевского областного объединения профсоюзов Дмитрий Янков принял участие в субботнике на Кричевщине — в агрогодке Красная Буда вместе с учащимися Будянской СШ были проведены работы по озеленению территории.

Работники филиала ОАО «Кричевцементношифер» высаживали деревья недалеко от автозаправочной станции — вдоль трассы Р43.
Сделаем наш город зеленым!
Сделаем наш город зеленым!
Сделаем наш город зеленым!
Сделаем наш город зеленым!

Сделаем наш город зеленым!
Сделаем наш город зеленым!
Сделаем наш город зеленым!
Сделаем наш город зеленым!
Сделаем наш город зеленым!
Сделаем наш город зеленым!
Сделаем наш город зеленым!
Сделаем наш город зеленым!
Сделаем наш город зеленым!
Сделаем наш город зеленым!
Сделаем наш город зеленым!
Сделаем наш город зеленым!
Сделаем наш город зеленым!
Сделаем наш город зеленым!
Сделаем наш город зеленым!
Сделаем наш город зеленым!

 
 
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Сегодня на Кричевщине проходит областной субботник. Коллективы предприятий, организаций, учреждений высаживают деревья, наводят порядок на закрепленных...
 
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