Спортплощадке для детей-сирот детского дома в Волковыске быть!

Источник материала: Новости Волковыска

В марте 2019 года Центр помощи «Вера» запустил благотворительный проект «Спортплощадка для детей-сирот» , целью которого стало создание уличной тренажерной площадки для детей-сирот на территории Волковысского детского дома.

На момент открытия сбора в Волковысском детском доме было 56 воспитанников (сейчас их более 60). У всех без исключения – 2-3 группа здоровья. Большинство из них имеет интеллектуальную недостаточность, которая, помимо отставания в умственном развитии, сочетается с различными физическими нарушениями (сколиозы, болезни суставов и т.д.), почти у половин из них есть группа инвалидности. Вот почему возможность ежедневных полноценных занятий спортом так важна для них.

Тренажерная спортивная площадка без сомнения станет тем местом, где в любую погоду дети и подростки, воспитывающиеся в детском доме, смогут регулярно заниматься спортом на свежем воздухе вместе. Это позволит ребятам сохранить здоровье, выпрямить спину и встать нормально на ноги, добиться успеха и поднять самооценку, и доказать себе и другим, что каждый способен стать лучше.

Благодаря консультациям ведущих реабилитологов и психиатров, а также специалистов, занимающихся изготовлением тренажеров и вопросами их безопасности, был выбран данный тренажерный комплекс.

Этот комплекс состоит из 10-ти тренажеров для проработки всех основных групп мышц, имеет теневой навес, позволяющий заниматься спортом в любую погоду.

19 августа Центр помощи «Вера» подписал Договор поставки на изготовление и установку «Тренажерного комплекса «Bereng» из 10-ти тренажеров с теневым навесом. На момент подписания договора общая стоимость спортплощадки изменилась в связи с изменением стоимости самого тренажерного оборудования и составила 15000 белорусских рублей.

Подрядчиком проекта выступила компания-производитель уличных тренажеров ООО «РСПРОТРЭЙД». Руководство компании пошло нам навстречу, разрешив внести оплату двумя равными частями.

Благодаря помощи неравнодушных людей, компаний и организаций, частных предпринимателей, откликнувшихся на просьбу Центра помощи «Вера» и поддержавших строительство спортивной площадки для воспитанников детского дома, уже 22 августа Центр смог перечислить на счет ООО «РСПРОТРЭЙД» сумму в размере 7500 белорусских рублей. Прошло чуть менее двух месяцев, и сбор закрыт! Оставшаяся сумма для погашения стоимости площадки собрана и перечислена на счет подрядчика 14 октября. Скан Договора поставки, а также платежных поручений, подтверждающих оплату, можно посмотреть на сайте, перейдя по ссылке .

21 октября начнутся работы по закладке основания площадки для детей и дальнейшего монтажа тренажерного оборудования.

«Благодаря всем неравнодушным людям и организациям совсем скоро у детей наконец-то появиться возможность для полноценных уличных тренировок, ̶ подчеркивает Антонина Мисюкевич, директор Центра помощи «Вера». ̶ Мы искренне рады, что при поддержке добрых людей сможем сделать для детей что-то по-настоящему важное – дать им возможность улучшить свое здоровье, проявить себя, добиться новых успехов!».

Когда установка тренажерного комплекса будет завершена, состоится открытие спортплощадки.