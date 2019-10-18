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Творчество - проявление Бога в человеке

19.10.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Идеи для творчества - это уникальное пространство, где каждый человек может поделиться своими работами, улучшить свои навыки, вдохновиться и получить восторженное настроение на весь день. Творчество - это твой мир, где и легко, и сложно, и увлекательно, и мучительно. Порой хочется все бросить и забыть, а порой ты просто растворяешься в достигнутом и даже, как будто, смотришь со стороны на себя, на то, что создал, сотворил. И не веришь, и сам себе удивляешься, и радуешься. Потому что в конце всех мук творчества должна непременно приходить радость.

Творчество - проявление Бога в человеке

Для того, чтобы поделиться этой радостью и, возможно, кого-то подвигнуть войти в этот удивительный мир увлечений, в районной библиотеке создан и не первый год успешно действует арт-проект "Территория творчества", в рамках которого постоянно проводятся встречи с людьми мастеровыми, с людьми, наделенными и одаренными особым видением этого мира, особым отношением к нему и талантом рисовать, вышивать, творить разноплановые поделки.
Территория творчества принимает мастеров не только со всего района, но и мастеров - коллег. Отметились на этой "территории" директор библиотеки Светлана Александровна Мирончик со своими художественными фотографиями, библиотекарь Ирина Тадеушевна Третьякевич с чудо-вышивками. И вот на днях "Территория творчества" привечала еще одного сотрудника библиотеки.
Друзей, коллег, родных и близких людей, а также всех желающих пригласила на встречу "Маринкины творинки" Марина Генриковна Разумнюк.
Желающих пообщаться с этой милой молодой женщиной было так много, что встречу перенесли в одно из просторных помещений Ивьевского центра культуры и досуга. И всех присутствующих встретил необыкновенный "вернисаж" - столы, уставленные тортами, исполненными с хорошей долей фантазии, красиво (а потом оказалось, что и очень вкусно). На стендах - фотографии самой удачной и вкусной выпечки, картины-вышиванки (тоже искусно выполненные, с эстетическим вкусом подобранные пейзажи). Уютно разместились на выставочных столах самодельные игрушки-сувениры. Как в той песне, "чего там только не было"…

Творчество - проявление Бога в человеке

Творчество - проявление Бога в человеке

Творчество - проявление Бога в человеке

Творчество - проявление Бога в человеке

Творчество - проявление Бога в человеке

Творчество - проявление Бога в человеке

Творчество - проявление Бога в человеке

И все это создано руками, терпением, умением и с душой. Потому что и Марина Разумнюк, автор всех этих творений искусства и вкуса - человек очень душевный, такая самая настоящая, теплая, приятная женщина. Единственное, наверное, чего она не умеет - это быть плохой женой, мамой и дочерью, неуживчивой соседкой, недружелюбной коллегой. Все остальное умеет, во все остальное вкладывает такие сердечные нюансы своей сущности, что их уже признали все, кто знает Марину Генриковну.
В начале встречи молодого мастера представили гостям арт-проекта ее коллеги - заведующая отделом обслуживания и информации Ивьевской районной библиотеки Татьяна Чеперук и библиотекарь Татьяна Козел, которые рассказали о том, что Марина Разумнюк - человек активной жизненной позиции, участвует во многих мероприятиях, районных праздниках ("Моринская рыбка", "Ивьевская лыжня", "Ивьевский помидор", "Мы все победою сильны", в туристическом слете и многих других). Принимала участие в подготовке и презентации библиотечной площадки на Дне Белорусской письменности в городе Слониме. Проявила замечательные актерские способности в спектакле по повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие", который поставил режиссер народного театра Ивьевского центра культуры и досуга Николай Завадский. А еще она очень добрый друг, сердечный и просто незаменимый в коллективе человек.
Что это и в самом деле так, можно было понять и из выступлений гостей мероприятия. Первый учитель Марины Регина Брониславовна Роткевич, рассказав о Марине-ученице, подчеркнула, что для человека в жизни важны три правильные вехи. Первая - где и от кого родиться. Марина Разумнюк - дочь прекрасной матери, труженицы, удивительной матери и бабушки Ядвиги Иосифовны Ходарцевич. И родилась она в великолепном уголке Ивьевщины - лесных Гердушках, на окраине Налибокской пущи. Здесь ее душа черпала силы и таланты для будущего творчества. А творчество - это проявление Бога в человеке. Вторая веха - жениться или выйти замуж, найти свою истинную половинку. В этом смысле у Марины тоже все счастливо сложилось. И два сына тому подтверждение. Далее важно, у кого учиться. В свои жизненные наставники записала Марина Разумнюк и свою маму, и многих из своих коллег, и педагогов из школы, где училась…
Классный руководитель одного из сыновей Марины Генриковны Светлана Николаевна Матылевич рассказала о том, каким незаменимым помощником является Марина, как все дети класса, чуть возникает творческая или иная проблема, в один голос заявляют: "Мама Жени все сделает". Она сравнила Марину Разумнюк с солнышком, от которого тепло и светло всем. Такие слова дорогого стоят, как и слова матери виновницы этого маленького проекта-торжества о том, что она гордится своей дочерью.
Директор Ивьевской районной библиотеки Светлана Александровна Мирончик отметила, что они рады тому, что Марина у них есть. Такая славная, такая все могущая, которая, кроме своей непосредственной работы, еще окончила водительские курсы, курсы парикмахеров, освоила всяческие виды творчества и является просто незаменимым членом коллектива.
И вправду, с такими людьми так легко, так тепло, так просто быть довольным и жизнью, и всем тем, что тебя окружает. А этим людям, за внешней легкостью, мне кажется, очень сложно. Ведь нужно все сделать, все успеть и не уронить ту планку, которую присвоили тебе жизнь и люди.
…На этой встрече было много подростков и детей. Одноклассники сына Марины Женьки Разумнюка, учащиеся Ивьевского профессионального сельскохозяйственного лицея с мастером Аллой Владимировной Ефимец. Именно детям и предложила искусный кондитер принять участие в изготовлении корзинок-кексов с грибочками из крема. Марина Генриковна заранее сделала заготовки. И дети с удовольствием стали заполнять корзинки грибным семейством. Получилось очень красиво. И очень вкусно. Все многочисленные гости смогли по достоинству оценить эти кондитерские изыски и невероятно вкусные торты, изготовленные мастером.
Вкусное чаепитие, теплая беседа стали прекрасным продолжением этой встречи-праздника.

В. ГУЛИДОВА.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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Идеи для творчества - это уникальное пространство, где каждый человек может поделиться своими работами, улучшить свои навыки, вдохновиться и получить...
 
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