Белстат: В 2019-м белорусы зарабатывают больше, но почти всю разницу оставляют в магазинах

Если в прошлом году в день среднестатистический белорус тратил на свои покупки 12,7 рубля, то в этом году - на 1,3 рубля больше. На 7% увеличились траты в кафе и ресторанах. Так, за 9 месяцев 2018 года в точках общественного питания белорусы оставили 1,96 млрд рублей, за неполный 2019 год уже 2,1 млрд. рублей.





Вместе с тем, как ранее сообщал Национальный статистический комитет, уровень реальных располагаемых денежных доходов населения Беларуси в январе - августе текущего года составил 106,8% относительно аналогичного периода 2018 года. Таким образом, белорусы за истекший период этого года стали богаче на 6,8%. При этом за январь - сентябрь 2019 года траты белорусов увеличились на 6,7%.





Получается, что белорусы в этом году заработали больше, чем в предыдущем, но почти всю эту разницу оставили в магазинах.









Изменяется и структура расходов. Снижается спрос на отечественные товары: за первые шесть месяцев 2019 года удельный вес белорусских товаров снизился на 1,6% и составил 61,7% всего розничного товарооборота. Популярность продукции отечественного производителя снижается, к слову, уже на протяжении 10 лет. В этом году меньше стали покупать отечественную кожаную обувь, нижнее белье, керамическую плитку.





Интересна статистика потребления белорусами продуктов питания. Если сравнить данные за первое полугодие 2018 и 2019 годов, то выясняется, что белорусы стали покупать больше сыра (3%), риса (4,2%), мучных (5,6%) и кондитерских (6,7%) изделий. Выросло потребление консервированной рыбы (13%), но упал спрос на говядину (-5,9%) и на картофель (-6,5%).





Наиболее существенно выросло потребление минеральной воды (17,1%), ликеров и ликероводочных изделий (19%), коньяка и бренди (19,8%). Больше всего вырос спрос на слабоалкогольные напитки (24,2%).





Анализ доли продажи товаров отечественного производства в общем объеме продажи товаров за первое полугодие текущего года также показывает, что белорусы на 100% обеспечивают себя яйцами, на 99,9% сливочным маслом, на 99,8% мясом и мясными продуктами, плодовым вином на 99,98%, водкой - на 96,9%.





Меньше всего белорусских свежих фруктов и орехов (6,8%), растительного масла (12,3%) и яблок (17,3%).



