ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь уже не республика? Политфеодалы, фаворитки, директорская знать…

19.10.2019 12:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Визит Лукашенко в Академию управления при президенте приоткрыл свет над конституционным устройством страны. Доктор политических наук Павел Усовсделал вывод, что Беларусь больше не республика.

Беларусь уже не республика? Политфеодалы, фаворитки, директорская знать…
Лукашенко нужно почаще публично выступать, так мы больше узнаем о реальной структуре авторитарно-сословного государства под названием Беларусь. То, что Беларусь не демократическое государство, показывает процесс его функционирования на протяжении 25 лет. Но своими словами Лукашенко еще и указал на то, что Беларусь уже не республика, а искаженный тип монархии, монархо-олигархии.

Кроме особой закрытой правящей родственно-клановой группы во главе с автократором, есть отдельное сословие чиновничьей аристократии (когда она возникла, трудно сказать). В нее входят 850 человек. «Люди, которые находятся в кадровом реестре президента, обладают определенными полномочиями и защитой, иммунитетом. К примеру, без разрешения президента их нельзя задерживать, арестовывать. Это важно для того, чтобы они могли самостоятельно действовать» (Лукашенко).

Это супер политическое сословие, существование которой не регламентируется никакими правовыми нормами страны, которое обладает неопределенными функциями и полномочиями. По сути, некая особая неконституционная структура – политфеодалы.


Другим элементом этой системы является институт фавориток, также с целым рядом социально-политических привилегий.

Далее – институт номенклатурно-директорской знати, консолидированной в назначаемом парламенте.

Естественно, служилое сословие с широкими полномочиями и привилегиями.

Ну и народ, который ограничен в своих политических правах.
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Визит Лукашенко в Академию управления при президенте приоткрыл свет над конституционным устройством страны. Доктор политических наук Павел Усовсделал вывод, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российский журналист пояснил новую технологию Путина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика