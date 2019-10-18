Беларусь уже не республика? Политфеодалы, фаворитки, директорская знать…

Лукашенко нужно почаще публично выступать, так мы больше узнаем о реальной структуре авторитарно-сословного государства под названием Беларусь. То, что Беларусь не демократическое государство, показывает процесс его функционирования на протяжении 25 лет. Но своими словами Лукашенко еще и указал на то, что Беларусь уже не республика, а искаженный тип монархии, монархо-олигархии.





Кроме особой закрытой правящей родственно-клановой группы во главе с автократором, есть отдельное сословие чиновничьей аристократии (когда она возникла, трудно сказать). В нее входят 850 человек. «Люди, которые находятся в кадровом реестре президента, обладают определенными полномочиями и защитой, иммунитетом. К примеру, без разрешения президента их нельзя задерживать, арестовывать. Это важно для того, чтобы они могли самостоятельно действовать» (Лукашенко).





Это супер политическое сословие, существование которой не регламентируется никакими правовыми нормами страны, которое обладает неопределенными функциями и полномочиями. По сути, некая особая неконституционная структура – политфеодалы.









Другим элементом этой системы является институт фавориток, также с целым рядом социально-политических привилегий.





Далее – институт номенклатурно-директорской знати, консолидированной в назначаемом парламенте.





Естественно, служилое сословие с широкими полномочиями и привилегиями.





Ну и народ, который ограничен в своих политических правах.