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Российский журналист пояснил новую технологию Путина
Источник материала: Партизан
Российский журналист Игорь Яковенко заявил о том, что инициатива по упрощению получения гражданства РФ для украинцев является попыткой вмешательства во внутренние дела Украины.
«Технология здесь достаточно простая», – сказал он, информирует
Журналист пояснил: «Если будет достаточно большое количество людей с российским гражданством, то Путин – пусть не лично, а через своих подельников, через свой телевизор — может постоянно устраивать крики по поводу того, что русских обижают».
«Вот, дескать, есть люди с российским гражданством, с ними что-то делают, возбуждают уголовные дела, сажают в тюрьму, еще что-то. Это и будет основанием для вмешательства», – добавил он.
По мнению журналиста, в этом состоит «история с постоянным наползанием «русского мира» на территорию Украины».
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Российский журналист Игорь Яковенко заявил о том, что инициатива по упрощению получения гражданства РФ для украинцев является попыткой вмешательства во...
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