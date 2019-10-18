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Фотофакт. В Бресте и Орше зацвели одуванчики
Источник материала: Партизан
Теплый октябрь в Беларуси не дает природе уснуть. В Гродно цветут каштаны и незабудки, а в Бресте и Орше - одуванчики, пишет
Октябрь бьет в Бресте температурные рекорды. 15-го числа в городе воздух прогрелся до + 24,4С и побил максимум, державшийся с 1979 года.
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Теплый октябрь в Беларуси не дает природе уснуть. В Гродно цветут каштаны и незабудки, а в Бресте и Орше - одуванчики, пишет tut.by.
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