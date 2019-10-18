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В Слуцке проходит открытая тренировка по дрифту. Подробности

19.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке проходит открытая тренировка по дрифту. Подробности

В эти выходные на новом мотобольном стадионе в Слуцке проходит открытая тренировка по дрифту, организованная белорусским Matsuri. На стоянку прибыли более двух десятков участников из разных городов страны, в том числе ребята из Слуцка.

Спортсмены привезли с собой комплекты шин, на площадке работает мобильная «шиномонтажка».

Больше всего среди участников любителей марки BMW в кузовах Е30, Е36, Е46 и не только. Однако встречаются также «заряженные» Nissan 200 sx, Toyota Altezza, даже Ford Sierra и Volvo 740.

Как рассказали SG организаторы, в субботу заезды в рамках свободной тренировки начнутся ближе к 14:00. А в воскресенье, помимо тренировки, пройдут квалификационные и парные заезды.

Посмотреть на зрелищные выступления приглашаются все желающие, вход свободный. А пока - взгляните на некоторые из автомобилей.

В Слуцке проходит открытая тренировка по дрифту. Подробности

В Слуцке проходит открытая тренировка по дрифту. Подробности

В Слуцке проходит открытая тренировка по дрифту. Подробности

В Слуцке проходит открытая тренировка по дрифту. Подробности

В Слуцке проходит открытая тренировка по дрифту. Подробности

В Слуцке проходит открытая тренировка по дрифту. Подробности

В Слуцке проходит открытая тренировка по дрифту. Подробности

В Слуцке проходит открытая тренировка по дрифту. Подробности

В Слуцке проходит открытая тренировка по дрифту. Подробности

В Слуцке проходит открытая тренировка по дрифту. Подробности

 
 
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В эти выходные на новом мотобольном стадионе в Слуцке проходит открытая тренировка по дрифту, организованная белорусским Matsuri. На стоянку прибыли более двух...
 
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