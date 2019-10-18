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В Лиде водитель получил порцию гнева, хотя хотел застыдить совсем другого автомобилиста. За что? (видео)

19.10.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде водитель получил порцию гнева, хотя хотел застыдить совсем другого автомобилиста. За что? (видео)

В Лиде водители обсуждают случай обгона на узкой улице: водитель микроавтобуса Volkswagen обогнал автора видео через двойную сплошную линию разметки. «Штраф и лишение», так должны отреагировать зрители? Но нет, порцию гнева прихватил не водитель VW, а автор записи. Чем он провинился?

Местные водители подметили в сообществе LidaZone, что скорость движения автора видео слишком низкая: «У меня вопрос к автору: ты машину толкаешь, или она у тебя не едет?» или «Он, наверное, просто издевается; есть такие водители которые едут 20 км/ч на таких участках дороги, где обогнать нельзя, и в зеркало поглядывает с ухмылкой. Думаю, человек на тырчике просто не выдержал».

Александр, автор видео, попытался оправдаться: «Скорость 40 была. Поворот и плюс лежачий. Вопрос встречный, зачем топить в топку и бить подвеску?»

К слову, примерную скорость автора видео можно высчитать по мелькающим в кадре осветительным опорам. Если расстояние между ними 30-40 метров, которое автомобиль проезжает за 5 секунд, то скорость окажется где-то в диапазоне 20-30 км/ч. ПДД Беларуси не устанавливают минимальную скорость движения, пишет Autogrodno.by.

 
 
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В Лиде водители обсуждают случай обгона на узкой улице: водитель микроавтобуса Volkswagen обогнал автора видео через двойную сплошную линию разметки. «Штраф и...
 

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