В Лиде водитель получил порцию гнева, хотя хотел застыдить совсем другого автомобилиста. За что? (видео)

Источник материала: Lida.Info





В Лиде водители обсуждают случай обгона на узкой улице: водитель микроавтобуса Volkswagen обогнал автора видео через двойную сплошную линию разметки. «Штраф и лишение», так должны отреагировать зрители? Но нет, порцию гнева прихватил не водитель VW, а автор записи. Чем он провинился?

Местные водители подметили в сообществе LidaZone , что скорость движения автора видео слишком низкая: «У меня вопрос к автору: ты машину толкаешь, или она у тебя не едет?» или «Он, наверное, просто издевается; есть такие водители которые едут 20 км/ч на таких участках дороги, где обогнать нельзя, и в зеркало поглядывает с ухмылкой. Думаю, человек на тырчике просто не выдержал».

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Александр, автор видео, попытался оправдаться: «Скорость 40 была. Поворот и плюс лежачий. Вопрос встречный, зачем топить в топку и бить подвеску?»