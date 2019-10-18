|
В Лиде водитель получил порцию гнева, хотя хотел застыдить совсем другого автомобилиста. За что? (видео)
Источник материала: Lida.Info
В Лиде водители обсуждают случай обгона на узкой улице: водитель микроавтобуса Volkswagen обогнал автора видео через двойную сплошную линию разметки. «Штраф и лишение», так должны отреагировать зрители? Но нет, порцию гнева прихватил не водитель VW, а автор записи. Чем он провинился?
Местные водители подметили в сообществе
Александр, автор видео, попытался оправдаться: «Скорость 40 была. Поворот и плюс лежачий. Вопрос встречный, зачем топить в топку и бить подвеску?»
К слову, примерную скорость автора видео можно высчитать по мелькающим в кадре осветительным опорам. Если расстояние между ними 30-40 метров, которое автомобиль проезжает за 5 секунд, то скорость окажется где-то в диапазоне 20-30 км/ч. ПДД Беларуси не устанавливают минимальную скорость движения, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лиде водитель получил порцию гнева, хотя хотел застыдить совсем другого автомобилиста. За что? (видео)
В Лиде водители обсуждают случай обгона на узкой улице: водитель микроавтобуса Volkswagen обогнал автора видео через двойную сплошную линию разметки. «Штраф и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)