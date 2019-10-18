В Гродненской области, в том числе и в Лиде, появятся «электрические» многоэтажки

Источник материала: Lida.Info

В следующем году в области начнут строить многоэтажки, в которых отопление и подогрев будут запитаны не от теплосетей, а от электричества.

Об этом во время пресс-конференции рассказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.

— Согласно программе по расширению сфер использования атомной электроэнергии, такие многоэтажки появятся в Гродно, а также крупных райцентрах — в Лиде, Волковыске, Новогрудке, Сморгони. Первый такой дом построят в Слониме — разрабатывается проектно-сметная документация, — сообщил губернатор.

По его словам, количество желающих перейти на электроотопление и обогрев воды постоянно растёт: только в этом году в Гродноэнерго поступило почти 1200 заявок, из них 300 уже удовлетворены, сообщает газета «Вечерний Гродно» .