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Мстиславчане приняли участие в областном субботнике
19.10.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Представители местной власти, депутатский корпус, трудовые коллективы и молодёжь навели порядок на улицах Мстиславля, сельских населённых пунктах. Было посажено более 900 саженцев деревьев и 200 кустарника.
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Представители местной власти, депутатский корпус, трудовые коллективы и молодёжь навели порядок на улицах Мстиславля, сельских населённых пунктах. Было посажено...
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