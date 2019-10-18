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Мстиславчане приняли участие в областном субботнике

19.10.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Представители местной власти, депутатский корпус, трудовые коллективы и молодёжь навели порядок на улицах Мстиславля, сельских населённых пунктах. Было посажено более 900 саженцев деревьев и 200 кустарника.

 
 
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Представители местной власти, депутатский корпус, трудовые коллективы и молодёжь навели порядок на улицах Мстиславля, сельских населённых пунктах. Было посажено...
 
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