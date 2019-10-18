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Кукольные платья, винтаж и секонд-хенд. Смелые образы гостей Недели моды глазами фэшн-иллюстратора

19.10.2019 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недели моды — это новые коллекции, эксцентричный макияж, звуки музыки и аплодисментов, вспышки фотокамер, а еще — работа иллюстраторов, которые, вооружившись карандашами и планшетами, «охотятся» за моделями, дизайнерами и гостями таких мероприятий. В Европе и США профессия фэшн-иллюстратора давно заняла почетное место в индустрии моды, ведь через иллюстрацию можно ярко и оригинально передать образы коллекций и атмосферу показов на бумаге, но для Беларуси это пока новая специальность и новый тренд. Чтобы не отставать от модных веяний, редакция TUT.BY попросила иллюстратора Ольгу Балай-Вершицкую сходить на Белорусскую неделю моды, которая проходит с 14 по 20 октября в Минске, чтобы зарисовать и представить образы наших модников и стиляг в технике фэшн-иллюстрации.

Анастасия, блогер


— Моя жизнь протекает в двух городах: в Минске и Берлине, поэтому мой образ вдохновлен берлинскими дизайнерами и берлинским духом. Обожаю искать брендовые, малоизвестные нишевые магазинчики в Берлине: это позволяет одеваться так, чтобы не быть похожей на других. Как правило, сочетаю одежду из масс-маркета с дизайнерскими вещами. Вот сегодня на мне шляпка — Stradivarius, а кофта и шорты как раз из такого берлинского магазинчика, принадлежащего дизайнеру-ноунейму. Ремень — Valentino, сапоги — ZARA, это экокожа, и сумочка — Yves Saint Laurent.

Мария, приехала на Неделю моды из Борисова


— На Неделю моды меня привел профессиональный интерес: я слушатель образовательной платформы FASHION TECH HUB, которую в этом году организовали на BFW. Работаю в небольшой швейной фирме, мы занимаемся производством женской одежды, в частности специализируемся на одежде для беременных, и я надеюсь вынести что-то полезное для своей работы.

Последние несколько дней держится хорошая погода, и мне захотелось надеть что-то легкое, цветное, а не запаковывать себя в стандартные темные цвета. Подошла к вешалке, выбрала топ массового бренда Mohito, а потом подобрала все остальное. Зеленые кюлоты от ZARA, а ботильоны — ноунейм, нашла их в магазинчике в небольшом городе. Сочетание цветов получилось довольно удачным: нежно-розовый и зеленый — это природные цвета, которые все мы видим, например, когда цветут пионы, но не всегда задумываемся, что его можно использовать при комбинировании одежды.

Майка, дизайнер, и Рианна


— Заплатил за куртку 3,5 рубля, она из секонд-хенда. Еще в 10 рублей обошлась нашивка Metallica. Майка — мой бренд Medicament, это коллаборация с одним скейт-брендом, она не продается, только пять человек носит такие. Эксклюзив. Ремень из Bershka, женский, стоит примерно 25 рублей. Штаны — моей разработки, их тоже не продаю. Носки — от немецкого бренда, дизайнерские, по-моему, стоили 50 евро. Кроссовки —  Saucony Marauder 3, с шипами. Шнурки купил в ТЦ Немига за 3 рубля. Философия моего бренда — мировые проблемы: экология, войны, социальное неблагополучие и так далее. Я вдохновляюсь творчеством Егора Летова, а он пел обо всём этом.

— Джут заказала на AliExpress, а где купила кружевной топик и шорты — совсем не помню, по-моему, тоже онлайн. Ремень из магазина Bershka, колготки из магазина в Momo, туфли — MEGATOP, часы — Tissot, их мне папа подарил. Еще серебряный браслетик и кулон Hello Kitty из коллекции Аквамарин, с которым я никогда не расстаюсь, купила в честь одного хорошего дня в моей жизни. Серьги мне подарила подруга. Браслет на руке — авторства моего друга, бренд Medicament. Я оделась просто, не думала об образе, но получилось, что мы с Майкой совпали в выборе одежды. Наверное, есть какая-то ментальная связь между нами (улыбается).

Марина Давыдова, дизайнер


— Черную сумку с ярким рисунком (красные губы) от дизайнера Vivienne Westwood мне привезли из Англии друзья. Обожаю ее: во-первых, она вместительная, во-вторых, красивая и качественная. И дарит особое настроение, ведь она такая слегка «припанкованная». Вся одежда, что на мне, — моей разработки: платье спортивного стиля, а верхняя одежда, фиолетовая легкая «шубейка», — незаменимая вещь на осеннюю погоду. Очень люблю обручи и ношу их всегда (сейчас, кстати, они в тренде). Этот привезли из Европы друзья: сказали, что увидели его и поняли, что это точно будет в моем вкусе. Обувь — итальянского бренда Queen Helena. И хотя свою обувь я тоже разрабатываю сама, но к этому образу она подошла лучше. В этом году я участвую в BFW после двухлетнего перерыва: представляю свою коллекцию Davidova inspired by Huawe. Мобильный телефон — главный аксессуар нашего времени, и идея ловить момент и радость от жизни нашла отражение в этой коллекции.

Валерий, журналист


— Мне очень нравится творчество белорусского дизайнера из Витебска Людмилы Таракановой. Больше 10 лет я покупаю ее вещи и ношу их, комбинируя с одеждой других дизайнеров. Мне кажется, что TARAKANOVA — один из лучших белорусских мужских брендов. Это минималистичная и многослойная одежда с классической цветовой гаммой, только в последней коллекции она добавила ярких цветов, но мне сдержанные оттенки нравятся больше. Думаю, что поэтому мы так хорошо совпадаем (улыбается). Вот и сегодня для выхода на Неделю моды надел куртку из ее последней коллекции. Брюки тоже дизайна Людмилы, но из коллекции постарше.

Наталья Зеневич, стилист


В силу профессии я часто бываю на Неделе моды. На мне сережки от белорусского бренда украшений PTUSHKA, цепочку купила в магазине Metro и приспособила как ожерелье. Жакет тоже белорусский — DEVUR, ремень — французский, Sisley, брюки от нашей Ларисы Балуновой, сумка, она же клатч, — GALANTEYA. Ботильоны — английский бренд BETSY.

Брюки от Balunova позволили использовать мне один модный приемчик: обкрутить свободные брюки вокруг щиколотки шнурками от ботильонов. Так их можно приструнить и создать остромодный силуэт «бананов». Жакет — прямого кроя, всегда хотела его выгулять, а Неделя моды — отличный повод. К жакету хорошо подошла объемная рубашка без вытачек, талия подчеркнута ремнем, потому что совсем уходить в оверсайз я не люблю: нравятся более женственные образы. Думаю, в целом получился лук в духе сексуальных 80-х, как я люблю (улыбается).

Наталья Балашевская, дизайнер


 — Я молодой дизайнер, участвовала в конкурсе New Names на BFW, а этим летом вступила в Союз дизайнеров. Идея моего бренда: кукольная одежда для девочек, которые, кажется, не наигрались Барби, которые хотят носить пышные платья, обувь на каблуках и быть яркими. Я сама люблю этот стиль и поддерживаю его.

Образы готовлю заранее: например, сегодня — белое платье-гофре моего бренда, колготки Conte в горошек, которые сочетаются с серыми лодочками. Пальто украшено модной клеткой, рукава отделаны мехом. Берет — тоже в клетку. Ношу свою одежду и тем самым продвигаю своё. Не понимаю, почему некоторые дизайнеры не носят свои вещи, а надевают масс-маркет. Как можно создавать коллекции, не носить их, но предлагать другим людям? Мне кажется, что это неправильно. Если говорить про аксессуары: образ — монохромный, поэтому решила сделать яркие акценты, для этого выбрала красные сережки с сердечками. Сумки и ремни стараюсь покупать дорогих брендов, потому что мы их не производим. Ремень и сумка — от испанского Uterqüe, а платочек, который повязан на сумку, — Bravo, это коллаборация с моим брендом.

Аксинья, редактор


— На Неделю моды приехала ради новой коллекции Balunova: давно не видела ее работы, хотя знаю этот бренд уже лет 10. Ее одежда есть в моем гардеробе, но, правда, из старых коллекций. Еще в этом году на Неделе моды работает временный магазин, в котором представлены дизайнеры не только из Минска, но и из других белорусских городов. Здорово, что есть возможность познакомиться с ними, потому что далеко не все можно найти в Минске.

Специально образ не готовила, приехала с работы в чем была. Из интересного: винтажная фиолетовая куртка, это где-то 1989−1990 год, я ее носила еще в школе, а сейчас достала, смотрю — классная же вещь. Стеганая сумка — авторская работа, легкая, могу носить в ней много вещей, удобно брать как ручную кладь. Юбка — промышленная, а сапоги купила в Бельгии, в частной лавке, поэтому можно сказать, что в моем стиле — микс винтажа и авторского стиля.

Ольга Шатыко, модель 50+, блогер


— На мне полный лук от NELVA, потому что меня пригласили на показ в качестве его официального представителя. Одежду я выбирала из их коллекций заранее, а потом костюм привезли на площадку BFW, и здесь я уже переоделась, чтобы красоваться (смеется). Одежда очень комфортная и стильная. Честно признаюсь: в гардеробе у меня есть вещи от NELVA, а одно маленькое черное платье служит мне уже восемь лет, так что я давняя его поклонница. Аксессуары — Parfois, это португальский бренд, мой любимый, всегда покупаю у них сумки и украшения.

 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
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Редакция TUT.BY попросила иллюстратора Ольгу Балай-Вершицкую сходить на Белорусскую неделю моды, чтобы зарисовать образы наших модников в технике фэшн-иллюстрации
 
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