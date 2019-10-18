Белоруска Татьяна Шаракова выиграла «бронзу» чемпионата Европы на велотреке

Источник материала: Аргументы и факты

В Нидерландах проходит чемпионат Европы по велоспорту на треке-2019. Успешно для белоруски Татьяны Шараковой сложился омниум. В этом виде гонщицы поочередно соревнуются в четырех видах: скретче, темпо, гонке на выбывание и гонке по очкам.

После первого вида Татьяна Шаракова занимала лишь 16-е место. Однако затем сумела наверстать упущенное и в итоге завоевала бронзовую медаль. Чемпионкой Европы стала представительница Нидерландов Кирстен Вилд, «серебро» у британки Лауры Кенни.

Это первая медаль белорусов на чемпионате Европы в Нидерландах. Ранее Евгений Королек остановился в шаге от награды, став четвертым в скретче.

Чемпионат Европы продлится до 20 октября, а уже 31 октября стартует новый сезон Кубка мира. Первый этап пройдет в Минске.